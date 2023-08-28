Погружение под воду, межпространственный портал и медитация: Как прошел фестиваль медиаскусства «INTERVALS 2023» в Нижнем Новгороде

С 25 по 27 августа любители современного искусства могли насладиться впечатляющими медиаинсталляциями. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В шестой раз в Нижнем Новгороде прошёл фестиваль аудиовизуального искусства «INTERVALS». С 25 по 27 августа любители современного искусства могли насладиться впечатляющими медиаинсталляциями, расположившимися на фасадах архитектурных объектов и внутри них.

Большинство локаций формировали между собой условный маршрут по центральной части Нижнего Новгорода, который можно было изучить в свободном порядке. Всего для фестиваля было подготовлено восемь открытых и шесть закрытых площадок, под которые были выбраны популярные городские пространства.

Инсталляция в выставочном пакгаузе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Традиционно одну из медиаинсталляций можно было увидеть в домашней локаций фестиваля – пространстве ЦЕХ, где в последние выходные лета открылся «межпространственный портал». Нижегородцам эта необычная кольцевая инсталляция от студии «С Е Т А П» пришлась по душе.

А фасад бывшей швейной фабрики «Маяк», расположенной на Нижневолжской набережной, снова засветился различными проекциями. Необычные движущиеся изображения также появились на Нижегородском театре кукол и башне с часами.

Нижегородцам очень понравилась уличная инсталляция от студии dreamlaser. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Подготовлены для гостей фестиваля были и новые площадки. Впервые в фестивале задействовали спортивное пространство «Горадром» на набережной Гребного канала, сквер рядом с институтом филологии и журналистики ННГУ имени Лобачевского и несколько других локаций.

Очередь на одну из локаций. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Особое внимание нижегородцев и туристов привлекла уличная инсталляция на мысе Стрелки от студии dreamlaser. Здесь нижегородцы могли «погрузиться под воду» или «искупаться в небе», кому как больше нравится. Также интересно были обыграны и строительные краны на территории будущего ледового дворца.

Инсталляция на мысе Стрелки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Ещё на Стрелке были размещены и две внутренние локации. Так, в выставочном пакгаузе гости фестиваля могли замедлиться не только в физическом, но и в духовном плане – помедитировать.

Инсталляция в выставочном пакгаузе. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А в здании бывшей фильтровальной станции можно было прогуляться среди «звёзд». Правда, перед посещением этих площадок сначала необходимо было отстоять длинные очереди.

Инсталляция в здании бывшей фильтровальной станции. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Большая объёмная движущаяся проекция, парящая в воздухе, была замечена в центре современного искусства «Терминал А».

Инсталляция в центре современного искусства «Терминал А». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Понаблюдать за интерактивной медиаинсталляцией, напоминающей вулкан или колбу, можно было в скейт-парке на набережной Гребного канала.

Инсталляция в скейт-парке на набережной Гребного канала. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А вот внутри «Горадрома» гости фестиваля могли ощутить, как время идёт вперёд и вспять. Здесь свою работу представили представители Китая: медиахудожник Cao Yuxi и композитор Lau Hiu Kong.

Инсталляция внутри «Горадрома». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Завораживающей оказалась инсталляция и на внешних экранах концертного зала «Юпитер». На фасад здания проецировались шоу от различных художников, но больше всего внимания привлекла работа от Покраса Лампаса, посвященная теме «красоты». Для каждого она своя – для эколога, дизайнера, художника, физика, космонавта, ребёнка.

Инсталляция на внешних экранах концертного зала «Юпитер». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В Нижегородском хоровом училище медиаинсталляция напоминала то ли шпионский фильм, то ли хоррор. Нижегородцы и гости города могли прогуляться сквозь лазеры или же оказаться в их «ловушке». Эту работу на фестивале представил японский мастер Shohei Fujimoto.