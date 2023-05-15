Вскрывал ларьки в Сормовском парке: В Нижнем Новгороде задержали серийного грабителя

Возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В начале мая по нижегородским пабликам разлетелось занимательное видео, как неизвестный мужчина пытался вскрыть несколько кофеен в Сормовском парке. Местные забавлялись, мол «Кофейку с булочкой захотелось перед сном», а вот владельцам торговых точек было не до смеха – мужчина приходил несколько ночей подряд и не бросал попытки взлома. И, как оказалось, остерегались злоумышленника не зря.

– Заявление о краже велосипеда поступило в отдел полиции №8 от владельца пункта проката велотранспорта 29 апреля, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду. – Находясь на территории Сормовского парка, неизвестный вскрыл рольставни помещения и похитил велосипед стоимостью 30 тысяч рублей.

Нижегородец признался в содеянном. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Тогда полицейскими было возбуждено уголовное дело, а злополучного вора стали искать, отрабатывая возможные места сбыта похищенного. В одном из ломбардов вскоре нашёлся украденный велосипед, за него воришка получил всего 2 тысячи рублей.

– Оперативные сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 34-летний житель Сормовского района, который ранее уже был судим за преступления против собственности, – уточнили в МВД.

Вскоре мужчину задержали и доставили в участок, где он и признался в содеянном.

Мужчину задержали. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Оперативникам также удалось взглянуть на записи с камер видеонаблюдения в Сормовском парке, на которых видно, что мужчина также вскрыл ещё две торговые точки. Так, при помощи монтировки были взломаны автомобиль-кофейня и киоск, откуда мужчина похитил музыкальную колонку и продукты питания.

Полиция проверяет причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом.