Погода в Нижнем Новгороде на неделю с 26 июля по 1 августа: тепло и облачно

Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 26 июля по 1 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последняя неделя июля, согласно синоптикам, будет тёплой и облачной, а также немного дождливой. Погода разгуляется ближе к выходным – температура воздуха достигнет +28 градусов. Рассказываем прогноз погоды в Нижнем Новгороде на неделю с 26 июля по 1 августа.

Утро понедельника, 26 июля, выдастся малооблачным, а температура воздуха прогреется от +15 до +23 градусов. Днём разогреет до +25 градусов, на небе появятся облака. В этот день в регионе ожидаются порывы западного ветра со скоростью до 3,9 метров в секунду.

Во вторник погода практически не изменится: утром температура воздуха будет колебаться от +18 до +24 градусов, днем показатели достигнут отметки в +26 градусов. Влажность воздуха составит 48-84%, а атмосферное давление – 753-755 миллиметров ртутного столба.

Утро среды выдастся вполне прохладным и ожидается облачность с прояснениями. Столбики термометров будут показывать от +16 до +26 градусов. В течение дня ожидается тихий ветер, он сменит два направления: с утра будет полный штиль, западный ветер ожидается днем, а южный – вечером и ночью.

В четверг, 29 июля, в Нижний Новгород придёт пасмурная погода. В утренние часы температура воздуха прогреется от +18 до +21 градусов, а днём показатели термометров поднимутся всего до +23 градусов. Утром и ночью прольётся дождь.

Пятница порадует нижегородцев теплом. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, вечером температура воздуха не снизится ниже +20 градусов. При этом в городе ожидается переменная облачность и западный ветер со скоростью до 3,8 метров в секунду.

В субботу, 31 июля, солнце будет выглядывать из-за облаков на протяжении всего дня. Днем воздух прогреется до +28 градусов, а в ночные часы ожидаются +18..+19 градусов. Влажность воздуха составит 41-73%, а атмосферное давление – 745-747 миллиметров ртутного столба.

Воскресная погода будет ничуть не хуже субботней. Так, 1 августа, утром столбики термометров будут показывать от +19 до +23 градусов, а днем все +26 градусов. С западной стороны будет дуть едва заметный ветер.

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