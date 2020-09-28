Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 27 сентября 2020 года: число умерших в регионе выросло до 568 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на 01:00 27 сентября 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 167 новых случаев заражения COVID-19. Так общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 31 891 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 59 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 27 932 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 568 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё четверо нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 27 сентября Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский районы.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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