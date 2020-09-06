Фонтан затопил улицу Большую Покровскую

Фото: Скриншот из видео паблика «Типичный Нижний Новгород»

Утром, 6 сентября 2020 года, в социальной сети «Вконтакте» в паблике «Типичный Нижний Новгород» очевидцем было опубликовано видео, из которого становится понятно, что в центре города произошла аварийная ситуация.

По брусчатке улицы Большой Покровской сильными потоками потекла вода, на некоторых участках главная пешеходная улица оказалась "затопленной".

Кадры видеозаписи автор ролика с сарказмом прокомментировал:

«На Покровке открыли новый фонтан, который растекается дальше по всей улице. Озеро в самом сердце города!»

Одна из подписчиц сообщества в комментариях также отметила, что такое на Покровке происходит часто, практически во время каждого дождя.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.