2020-04-06T13:21:59+03:00
Общество

«Если понадобится, я сделаю это снова»: жительница Сарова рассказала, почему стала донором костного мозга

Сотрудница «Росатома» считает сохранение жизни другого человека своим гражданским долгом
Елена КАРАЛ
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«Если понадобится, я сделаю это снова»: жительница Сарова рассказала, почему стала донором костного мозга. Фото предоставлено "Комсомолке"«Если понадобится, я сделаю это снова»: жительница Сарова рассказала, почему стала донором костного мозга. Фото предоставлено "Комсомолке"
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Ежегодно, узнав о страшном диагнозе «рак крови», пересадки костного мозга в России ждет около 4000 человек. Однако найти подходящего донора повезет лишь трем сотням из них – всего 8%. Остальные уходят, так и не дождавшись помощи…

Подарить шанс на спасение кому-то и стать донором однажды решила для себя сотрудница «Росатома» Валентина Гришина из Сарова. Будучи мамой двоих мальчиков, она не смогла остаться равнодушной, увидев листовку с фото малыша и призывом о помощи.

- Впервые мое внимание привлекла листовка о поддержке онкобольным детям. Я сама мама, и это послужило определенным толчком к действию. Я считаю, что мы должны помогать друг другу просто так, потому что сохранить чью-то жизнь – это гражданский долг. Я решила, что должна дать своему генетическому близнецу надежду на жизнь, общение с родными. Ведь нет ничего страшнее безысходности: когда мать понимает, что есть реальный шанс спасти жизнь ее ребенка, но никто не захотел помочь, от этого опускаются руки. Безразличие пугает. Просто сегодня у тебя есть возможность помочь кому-то, а завтра помощь может потребоваться тебе. Все зависит от твоего решения сегодня, - поделилась Валентина.

Будучи мамой двоих мальчиков, Валентина не смогла остаться равнодушной и сдала кровь на типирование. Фото предоставлено "Комсомолке"

Будучи мамой двоих мальчиков, Валентина не смогла остаться равнодушной и сдала кровь на типирование. Фото предоставлено "Комсомолке"

В апреле 2018 года она с мужем поучаствовала в акции и сдала кровь на типирование. Уже в ноябре 2019 года раздался звонок из Москвы – Валентина узнала, что подошла как донор и подтвердила готовность к процедуре забора стволовых клеток.

Сомнений не было, Валентина была рада, что сможет поучаствовать в спасении чьей-то жизни. Вместе с мужем, она отправилась в Национальный исследовательский центр гематологии, где провела несколько дней. Особую радость поездка доставила потому, что супруги смогли повидаться с родственниками.

- Обычно донорам оплачиваются железнодорожные или авиабилеты, трансфер и пребывание в медцентре, но мы решили остановиться у родственников в Подмосковье. Как раз начинала обостряться ситуация с коронавирусом, муж переживал: «У тебя организм будет ослаблен, чего ты будешь ездить в общественном транспорте». Мы решили отправиться вместе на машине, ездить два раза в день в Москву. Заодно у родственников пожили и хорошо провели время, - вспоминает Валентина Гришина.

Валентине вручили благодарность за готовность прийти на помощь. Фото предоставлено "Комсомолке"

Валентине вручили благодарность за готовность прийти на помощь. Фото предоставлено "Комсомолке"

Совсем не больно и не страшно

Сама процедура оказалась совсем не страшной и практически безболезненной. Валентина признается, что единственный дискомфорт доставили уколы, стимулирующие выработку стволовых клеток – от них самочувствие как при простуде. В остальном все прошло легко, под чутким наблюдением врачей.

- Порадовало, что врачи гематологического центра очень трепетно относятся к донорам: постоянно спрашивают о любом изменении самочувствия, очень внимательны. Мы приехали утром в центр, мне сделали последний стимулирующий укол, и положили под аппарат. Из одной руки производился забор крови, которая пропускалась через аппарат (своего рода сепаратор), где происходило отсеивание стволовых клеток, а затем кровь вливалась в другую руку. Эта процедура длилась примерно 4 часа 10 минут. Во время процедуры вставать нельзя – просто лежишь в специальном кресле, находишься под наблюдением врачей, которые постоянно спрашивают о состоянии здоровья, - рассказала Валентина.

Она также отметила, что большую роль в этой ситуации сыграли близкие и родственники, оказавшие всяческую поддержку в добром деле. Чего не скажешь о некоторых знакомых, которые отговаривали от процедуры. Дело в том, что многие путают процедуру забора стволовых клеток с пункцией спинного мозга и думают, что в итоге могут возникнуть осложнения. Поэтому Валентина уверена, что крайне важно распространять правдивую информацию о процедуре, чтобы люди знали - это совсем не страшно, не больно и не опасно.

Доноры получают памятные награды за свою помощь. Фото предоставлено "Комсомолке"

Доноры получают памятные награды за свою помощь. Фото предоставлено "Комсомолке"

«Буду рада встрече»

Валентина узнала, что генетическим близнецом, которому потребовались ее стволовые клетки, является молодая женщина – почти ровесница. Саровчанка надеется на удачный результат, и будет рада встрече со своим генетическим близнецом - не родственником.

- Я знаю, что 3-4 февраля у меня был забор клеток, а уже пятого февраля их переливали реципиенту. При этом 9 февраля у меня день рождения. Знаю, что девушку 26 февраля выписали в удовлетворительном состоянии домой. Надеюсь, что все будет хорошо, и если у нее будет желание встретиться потом, буду только рада, - сказала Валентина Гришина. - Я читала много случаев, что после трансплантации у реципиента меняется группа крови (у человека будет моя группа крови), меняются привычки вкусовые, волосы могут начать виться, может поменяться цвет глаз. Интересно было бы узнать, произошло ли что-то подобное у нее с приходом выздоровления.

Девушка отметила, что донором можно становиться до четырех раз. Она заверила, что в следующий раз, если снова кому-то подойдет по параметрам, опять согласится на процедуру.

В гематологическом центре Валентине запомнилось дерево, нарисованное на стене холла. Доноры выбирают листочек, а затем оставляют на нем свое имя, дату и подпись. Таких листиков ей удалось насчитать порядка 60 – столько же людей получили шанс на новую жизнь.

Справка «КП»

Пересадка донорского костного мозга (кроветворных стволовых клеток) часто является единственным способом спасти больного раком крови. При этом донор и реципиент должны друг другу подойти по так называемому фактору тканевой совместимости. Совпадение возможно в одном из 10000 случаев.

Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова в России создан и развивается благодаря крупнейшей благотворительной организации - Русфонду.

Он назван в честь Васи Перевощикова, страдавшего от острого лейкоза. В свое время в России для него был организован масштабный сбор средств, велись поиски донора костного мозга. Ожидание продлилось несколько месяцев, но донор так и не был найден.

Несмотря на то, что донорская база сегодня содержит сведения о фенотипах более 100 000 человек, этого не достаточно. Чтобы компенсировать реальную потребность в пересадках костного мозга, в регистр необходимо привлечь сотни тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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