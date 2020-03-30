«Это было последней каплей»: Нижегородцы напали на шумного соседа с битой и перцовым баллончиком

Нешуточная межквартирная война разгорелась в Сормовском районе Нижнего Новгорода – там в одном из домов по улице Станционной нижегородцы решили проучить своего шумного соседа при помощи биты и перцового баллончика. Возмущенная супруга пострадавшего излила душу в социальных сетях.

- Не хватает сил терпеть. Это было последней каплей, - призналась нижегородка Екатерина Балденкова в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Сегодня сосед с шестого этажа напал на меня и моего мужа с битой и перцовым баллончиком. У мужа сильный ожог слизистой и сетчатки глаза, а я просто надышалась. Он до сих пор в шоковом состоянии.

Фотографиями пострадавшего мужа нижегородка поделилась в социальных сетях. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

По словам нижегородки, они уже вызвали и врачей, и сотрудников полиции. Поэтому надеются, что это дело правоохранительные органы просто так не оставят.

- Угрозы нам начали поступать еще в начале января. Мы как раз недавно переехали с Автозавода в Сормово, - рассказывает Екатерина. - Мы молодая семья, никому из соседей на нашей площадке не мешаем. Но этот сосед изводит нас своими угрозами, то и дело бьет палкой по окнам. Звонит в четыре утра в домофон и угрожает. А сегодня напал на нас с мужем: прыснул ему перцовым баллончиком прямо в лицо и замахнулся битой. Я начала защищать мужа, и нападавший убежал.

Впрочем, нашлась и противоположная точка зрения. В ответ на исповедь Екатерины тут же в социальных сетях ответили ее соседи.

Однако соседи припомнили "молодой семье" и их грехи. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

- О, наконец-то я тебя увидел, - искренне обрадовался сосед нижегородки с седьмого этажа Рустам Рыбаков. - Послушайте, молодая семья, вы реально достали! Я вас слышу даже на седьмом этаже! До сих пор не понимал, кто там с пятого, но никто не открывал. «Тихая, молодая семья», вы и на четвертом этаже достаете соседей музыкой и по ночам мебель двигаете, по батареям стучите. Я как-то в выходной рано утром проснулся от музыки, реально спустился, но это с пятого. А там не открывают. У соседа с шестого этажа нервы раньше сдали, а мы эту молодую семью никак вычислить не могли. Сами объявились!

Кто из соседей прав, а кто виноват, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ОФИЦИАЛЬНО

- По данному факту 26 марта 2020 года в отдел полиции №8 Управления МВД России по Нижнему Новгороду поступило обращение, - сообщили «Комсомолке» в УМВД по Нижнему Новгороду. - В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и очевидцы произошедшего.