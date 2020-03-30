Минувшие выходные запомнятся нижегородцам повсеместным нарушением режима самоизоляции, шашлыками на природе и…поджогами сухой травы. Один из таких инцидентов произошел на улице Праздничной в Автозаводском районе – там загорелась трава прямо рядом с жилым домом. Впечатляющее видео пожара опубликовала в социальных сетях нижегородка Екатерина Генералова.

- Трава там загорелась около часа дня 29 марта, - рассказала Екатерина. – Не знаю точно, какая там площадь, но выгорело все от жилого дома до строительного забора.

Надо сказать, что опасность подобных возгораний подтвердили уже и в региональном ГУ МЧС.

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращается к населению, - отметили в ведомстве. - Будьте осторожны с открытым огнем, не разводите костры вблизи зданий и строений, не сжигайте сухую траву и мусор, не бросайте непотушенные сигареты в траву.

Тем временем в Нижегородской области с 7 апреля в нижегородских лесах объявлен пожароопасный сезон. На севере региона он начнется чуть позднее – с 13 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/769626" frameborder="0"></iframe> На Автозаводе подожгли траву рядом с многоквартирным домом.Видео: Регион-52

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