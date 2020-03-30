«Дезинфекция паром»: трубопровод прорвало на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде
Трубопровод прорвало на проспекте Бусыгина, 16 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 марта. Горячей водой затопило прилегающую к дому территорию и проезжую часть. Интернет-пользователи опубликовали видео и обсуждают ситуацию в одном из сообществ в соцсети.
- Проспект Бусыгина, 16! Вот такое туманное утро у нас. Судя по всему отопление прорвало, - написал очевидец.
- Это дезинфекция паром, - пошутила в комментариях Елена Соколова.
На проспекте Бусыгина прорвало трубопровод с горячей водой.Видео: Регион-52 Нижний Новгород
- Нет, это все проклятые шашлычники на карантине, - иронизирует Александр Соломенник.
- Зато вирус на поверхности убьет, может быть, - предположила Яна Янина.
Еще один пользователь опубликовал видео с прибывшими на место сотрудниками аварийной службы.
Сотрудники аварийной службы устраняют повреждение на проспекте Бусыгина.Видео: Андрей Окунев
Как сообщили ООО «Теплосети», без горячей воды остались 10 домов, причиной прорыва стал дефект трубопровода. Аварию планируется устранить примерно к 17:00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU