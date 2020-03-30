«Дезинфекция паром»: трубопровод прорвало на проспекте Бусыгина в Нижнем Новгороде

Трубопровод прорвало на проспекте Бусыгина, 16 в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 30 марта. Горячей водой затопило прилегающую к дому территорию и проезжую часть. Интернет-пользователи опубликовали видео и обсуждают ситуацию в одном из сообществ в соцсети.

- Проспект Бусыгина, 16! Вот такое туманное утро у нас. Судя по всему отопление прорвало, - написал очевидец.

- Это дезинфекция паром, - пошутила в комментариях Елена Соколова.

На проспекте Бусыгина прорвало трубопровод с горячей водой.Видео: Регион-52 Нижний Новгород

- Нет, это все проклятые шашлычники на карантине, - иронизирует Александр Соломенник.

- Зато вирус на поверхности убьет, может быть, - предположила Яна Янина.

Еще один пользователь опубликовал видео с прибывшими на место сотрудниками аварийной службы.

Сотрудники аварийной службы устраняют повреждение на проспекте Бусыгина.Видео: Андрей Окунев

Как сообщили ООО «Теплосети», без горячей воды остались 10 домов, причиной прорыва стал дефект трубопровода. Аварию планируется устранить примерно к 17:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.