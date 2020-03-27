Семь раз отмерь: почему так важно второе мнение в медицине

По данным ВОЗ, онкологические заболевания являются причиной примерно каждой шестой смерти в мире. Причин этому несколько: и распространённость злокачественных опухолей (только в Нижегородской области в 2019 году на учёте состояли свыше 100 тысяч онкологических больных, по материалам источника) , и слишком поздняя диагностика, и сложности с правильным подбором лечения. Но есть и хорошие новости: за последние десятилетия выживаемость онкологических больных, получивших адекватное лечение, растёт. Поэтому при подозрении на злокачественное новообразование важно не поддаваться панике и не опускать руки, а как можно скорее уточнять диагноз и начинать лечение. О том, почему диагноз и лечебный план лучше получить дважды, у разных докторов, рассказывает Андрей Львович Пылёв, онколог, к.м.н., главный врач “Европейской клиники” из Москвы.

Ученые и медики не прекращают работу над новыми препаратами и протоколами лечения. Выбор лечащим врачом наиболее эффективного терапевтического метода лежит в основе победы над болезнью. Именно поэтому для онкологических больных одним из важных этапов является получение второго мнения. Критически важным второе и даже третье мнение может быть для тех пациентов, которые уже долго борются с раком. Чем больше методов уже было испробовано, тем сложнее выбирать и найти подходящий, поэтому в такой ситуации нельзя полагаться на мнение только одного врача, обязательно нужно выслушать нескольких.

Андрей Львович Пылев. Фото предоставлено "Комсомольской правде"

Для больных, которые только начинают лечение, подбор адекватной терапии проще, так как можно выбирать из всего спектра методов лечения, в частности тех, которые статистически наиболее эффективны. Но и здесь есть свои нюансы. Доктор подбирает лечение, исходя из локализации опухоли, результатов гистологического исследования, наличия или отсутствия сопутствующих заболеваний, а также стадии заболевания. От того, насколько точно будет поставлен диагноз, зависит и лечебный план.

Немаловажно учитывать, что лечащий врач может назначить лечение исходя из возможностей медицинского учреждения, в котором ведёт приём. Например, лучевая терапия может не быть рекомендована пациенту, даже при наличии однозначных показаний, если в клинике нет установки для её проведения, а вместо оригинальных химиопрепаратов, которых нет в наличии, могут быть назначены менее эффективные дженерики. Никогда не будет лишним удостовериться, что для победы над болезнью действительно будет сделано всё возможное, а не просто лучшее из доступного.

Фото предоставлено "Комсомольской правде"

В “Европейской клинике” мы всегда тщательно и осознанно подходим к выбору лечения, руководствуемся новейшими международными протоколами терапии рака. К сожалению, лечение такого уровня доступно не во всех регионах России — более половины пациентов приезжают к нам в Москву на консультации, диагностику и лечение из других городов. Теперь проконсультироваться стало значительно проще: в Нижнем Новгороде открылось представительство нашей клиники - информационно-сервисный центр. На основе имеющихся на руках медицинских документов, результатов анализов и обследований в нашем представительстве можно бесплатно получить “второе мнение”* от меня и моих коллег, а также отправить на пересмотр гистологические и цитологические препараты (стёкла и блоки) нашим докторам для получения независимого заключения. Помимо этого здесь можно получить исчерпывающую информацию по возможностям лечения именно в вашем случае.

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