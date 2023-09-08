Зашивали шею, голову, лоб, подмышку: Собака бывшего депутата чуть не растерзала женщину в Нижегородской области

Шум в проулке привлек одного из соседских мужчин, он то и смог угомонить собаку. Фото: Иван ВИСЛОВ

Собака породы американская акита напала на 53-летнюю женщину в селе Большая Ельня Кстовского района. Елена возвращалась после работы, в руках несла три сумки полные продуктов и была буквально в 100 метрах от дома, когда со спины на неё набросился пёс и повалил на землю. Животное недолго думая вцепилось в шею местной жительницы зубами. В тяжелом состоянии Елену доставили в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко, на её теле было множество рваных ран. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь и на ночь положили в реанимацию, прежде чем перевести в обычную палату в хирургическом отделении.

Зашивали шею, голову, лоб, подмышку

– Врачи зашивали шею, голову, лоб, подмышку. Ещё правая рука пострадала, потому что я отмахивалась ей. До сих пор чувствительность одного пальца не вернулась, но врач говорит это из-за того, что укус глубокий, – поделилась с «КП-Нижний Новгород» пострадавшая Елена Антонова. – Самочувствие сейчас получше, но морально, конечно, тяжело. Мне повезло, что вовремя появился сосед, услышав, как я кричу. Если бы он быстро не прибежал и не оттащил собаку, то я не знаю, чем бы это закончилось. Слава богу, что я жива осталась и не пострадали важные органы. Глаза на месте, и то потому, что я прикрывала лицо, вниз легла.

Шум в проулке привлек одного из соседских мужчин, он то и смог угомонить собаку, схватит её за ошейник. Затем на улице появился и хозяин акиты – почетный гражданин города Кстово и бывший местный депутат Фёдор Зимин.

– Он поднял мою жену и отвёл к себе в дом. Он не извинился, ничего. Дал ей халат, чтобы она футболку, испачканную в грязи и крови, сняла, – рассказал «Комсомолке» муж пострадавшей Алексей Антонов. – Предложил ей чай или кофе. На этом всё закончилось.

Затем Елену госпитализировали на скорой помощи в Кстовскую ЦРБ, где ей оказали первую помощь: наложили швы и кое-как перевязали.

– Кровь продолжала течь, поэтому мы решили поехать в больницу в Нижнем Новгороде. На платной скорой добрались до Семашко, там жену снова осмотрели. Пришлось вскрывать швы и накладывать новые, также ей делали множество уколов, – вспоминает муж пострадавшей.

В таком состоянии была Елена. Фото: Алексей Антонов.

Полиция проводит проверку

В полицию информацию о нападении собаки на Елену передали работники скорой помощи ещё 4 сентября. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

– По данному факту проводится проверка, – уточнили в ведомстве.

По словам мужа пострадавшей, в полицейском участке он писал объяснительную о том, что произошло в тот день. А 6 сентября в больницу к Елене приходил участковый и брал у неё показания.

– Мы хотим, чтобы хозяин собаки понес ответственность. Человек оказался искалечен, а он говорит, что это просто случайность, – добавляет Алексей Антонов. – А ему ведь сто раз говорили, что его собака опасна.

Футболка, в которой была Елена. Фото: Алексей Антонов.

Раньше собака уже нападала на Елену

Американскую акиту по кличке Рей ещё щенком знала вся детвора, никакой агрессии пёс тогда не проявлял.

– Сейчас этой собаке, наверное, лет пять. Мы знали его ещё щенком. Когда Рею был год, то он был спокойный, мы его даже гладили. Он подходил и ласкался, – объясняет муж пострадавшей. – Его какое-то время держали на цепи, а затем стали выпускать свободно бегать по территории участка.

После этого, когда собаку выгуливали на поводке вне двора, её приходилось обходить за несколько метров. По словам Алексей, Рей активно реагировал на всех людей, проходящих слишком близко.

В тот злополучный день Рей как всегда резвился возле дома хозяина, а потом увидел возможность сбежать. Ворота с участка случайно открылись, и собака напала на Елену. Как оказалось, похожий случай происходил 2 или 3 года назад, тогда у женщины на груди остались шрамы. Правда, заявлять о произошедшем Елена не стала. Во-первых, как-никак соседи. Во-вторых, она предполагает, что могла и сама спровоцировать собаку в прошлый раз. Однако в нынешней ситуации она вообще не видела и не слышала собаку, просто направляясь по своим делам.

– Хозяина собаки я не понимаю. Он отправил мою жену на скорой, даже не поинтересовавшись , в каком она состоянии. Да, не спорю, он звонил мне, я видел пропущенные, но я сам был в шоке и таскал всё время жену на руках по больницам. Что мне звонить? Он должен был ехать с ней в больницу и выяснять всё сам, – настаивает муж пострадавшей. – Она вообще практически не в сознании была, а он дома сидел. На следующий день прислал смску, сказав, что если нужна помощь, то можем к нему обращаться. А мне помощь уже была не нужна, я обо всем договорился и жену в больницу положили. Он должен понять, что его собака искалечила человека, а он безалаберно отнесся к происходящему.

В настоящее время Елена продолжает лечение в стационаре. Как сообщили «Комсомолке» в ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», медики оценивают ее состояние как стабильное.