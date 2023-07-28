Аплодировала вся группа: 14-летний школьник из Дзержинска взобрался на самую высокую гору России и Европы

На Эльбрус подниматься решили с юга. Фото: Ольга Кулясова.

Знаменательное событие случилось 27 июля – 14-летний дзержинец Константин Кулясов вместе с мамой взошел на вершину горы Эльбрус, которая считается высшей точкой России и всей Европы. На высоту 5642 метра мальчик вместе с другими участниками экспедиции поднимался по южному склону из горной хижины «Приют 11», находящейся на высоте 4060 метров. «Комсомолка» пообщалась с Костей и его мамой Ольгой Кулясовой, чтобы узнать, какие трудности были в пути и каково это – покорить Эльбрус.

Последовал примеру мамы

До восхождения мальчик упорно занимался физическими упражнениями и бегом, подготавливая организм к встрече с высотой. Все тренировки проходили под чутким контролем мамы.

– Его заразил мой пример. Он уже давно мне говорил, что хочет в горы, но я боялась. Потом я сама стала его тренировать и увидела, что он готов. Его стремление меня убедило. Я почувствовала, что уверена в нём и его силах, – поделилась мама мальчика Ольга Кулясова.

В среднем штурм вершины занимает 12-17 часов. Фото: Ольга Кулясова.

Как оказалось, сама Ольга – спортсменка. Долгое время она профессионально занималась биатлоном, бегала полумарафоны и марафоны, а в 2020 году заинтересовалась альпинизмом. За это время женщина уже один раз восходила на Эльбрус и успела покорить вершину горы Казбек (5033 м).

– Костя видел большое количество моих наград и медалей, он наблюдал, как я уезжаю в экспедиции, и это стало его интересовать, – делится Ольга. – К поездке и подъему мы готовились, но усиленные тренировки проводили за неделю до экспедиции. Бегали уже на большие расстояния. Я хотела, чтобы Костя получил нагрузку в низине, а потом уже отдыхал здесь наверху.

Сложностей хватало

На Эльбрус подниматься решили с юга, так как это самый легкий маршрут для восхождения. Несколько дней группа совершала акклиматизационные выходы: поднимались до определенной высоты (с каждым днем она увеличивалась) и возвращались на базу.

Самые трудные минуты для Кости были на высоте 5000 метров и выше. Фото: Ольга Кулясова.

– В среднем штурм вершины занимает 12-17 часов с учётом спуска, но успеть подняться нужно до полудня, так как погода здесь непредсказуема и во второй половине дня обычно меняется в худшую сторону. Хотя сложностей хватает и в ясный день: идет очень значительный набор высоты, под снегом бутылочный лед, а ветер дует так сильно, что иногда трудно дышать, – рассказала Ольга. – В этой экспедиции для меня главным был мой сын. Постоянно находилась рядом с ним, контролировала его темп, дыхание, восприятие высоты.

Во время тренировок участники экспедиции побывали на озере Донгуз – Орун – Бакзан, на водопаде «Девичьи Косы», на поляне Азау. Во время самой экспедиции были на горе Чегет, на озере Донгуз-Орун Кёль, которое находится на высоте 3100 метров над уровнем моря, в пограничной зоне между Россией и Грузией. Находясь в высокогорном приюте «Нацпарк», группа выполнила несколько акклиматизационных и альпинистских тренировок в «кошках».

Несколько дней группа совершала акклиматизационные выходы. Фото: Ольга Кулясова.

– Самочувствие было отличное, а настрой боевой. Где-то 200 человек одновременно восходило в тот же день, что и мы, а всё потому, что погода портилась, и мы на сутки раньше пошли на штурм вершины. Должны были этот день отдыхать и восстанавливать силы в базовом лагере, но пошли на восхождение, – объяснила Ольга.

Костя проявил силу воли и характер

По словам Ольги, ей было неважно, на какую высоту сможет подняться сын. Она была готова поддержать любое его решение и в случае плохого самочувствия пойти с ним вниз. И вот на высоте 4300 метров Косте стало плохо. Неужели придется поворачивать обратно? Нет, мальчик проявил силу воли и характер, немного передохнул и продолжил восхождение. Тогда ему аплодировала вся группа экспедиции.

– На этапе акклиматизации у меня случилась горная болезнь, но все обошлось, и на сам Эльбрус я взошёл без трудностей. Пока поднимался, думал, что у меня все получится, – рассказал «Комсомолке» Костя. – А когда достиг вершины, то меня накрыло чувство восторга. Я добился своей мечты.

В команде было 8 человек со всей России. Фото: Ольга Кулясова.

Самые трудные минуты для Кости были на высоте 5000 метров и выше. А опасным и затяжным участком на пути у экспедиции стала «косая полка». На этом отрезке крутой и опасный склон, поэтому пришлось пристегиваться использовать альпинистское снаряжение. Каждый шаг давался с огромным трудом, но мальчик упорно шёл своим темпом и не обращал ни на кого внимания.

На вершине почувствовали эйфорию

Наконец, западная вершина Эльбруса была достигнута. На высоте 5642 метра над уровнем моря Костя вместе с мамой развернул флаг с гербом родного Дзержинска.

– Во время подъема важна не только физическая подготовка, но и сила воли, потому что восхождение – это преодоления себя, – подчеркнула Ольга Кулясова. – На вершине Эльбруса у меня было сильное чувство эйфории за своего ребёнка.

Сейчас команда альпинистов уже спустилась с горных вершин и восстанавливает силы. Фото: Ольга Кулясова.

Сейчас команда альпинистов уже спустилась с горных вершин и восстанавливает силы. По возвращении домой Константин получит знак «Альпинист России». На сегодняшний день Костя является самым юным дзержинцем, покорившим Эльбрус.

Теперь, если школьнику нужно будет написать сочинение на тему «Как я провёл лето», у Кости оно выйдет очень необычным и запоминающимся.