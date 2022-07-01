Погода в июле 2022 в Нижнем Новгороде: Жара и дожди

Рассказываем, какой будет погода в июле 2022 в Нижнем Новгороде Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый летний месяц выдался для нижегородцев насыщенным, было всё: дождь и зной, жара и холод. И хотя июль тоже окажется непростым, он принесёт с собой настоящее лето. Рассказываем, какой будет погода в июле 2022 в Нижнем Новгороде.

– С самого начала месяца температура воздуха начнёт стремительно расти и в городе установится жара. Днем столбики термометров будут подниматься до +28…+31 градуса, ночью – опускаться до +18…+20 градусов, – сообщают синоптики. – В Нижнем Новгороде будет переменная облачность, местами ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Самыми дождливыми и пасмурными выдадутся следующие дни: 11-13 июля, а также 20-23 июля. В остальные дни июля тоже возможны осадки, но они будут чередоваться с облачной и солнечной погодой в течение суток.

На последней неделе июля температура воздуха понемногу пойдет на спад, столбики термометров будут колебаться от +18 до +22 градусов. Однако погода всё равно будет комфортной для прогулок по городу и отдыха на природе.

– Ветер будет дуть с разных направлений, однако его скорость будет незначительной и не превысит 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, – добавили синоптики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!