Сбежавшая из дома нижегородка выпала с пятого этажа в Заволжье при загадочных обстоятельствах

Происшествие произошло утром 8 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Странная история произошла в Нижегородской области ещё в начале ноября – с пятого этажа в городе Заволжье выпала 30-летняя женщина. Буквально за сутки до этого муж выгнал её из квартиры, и она была объявлена без вести пропавшей.

Произошло всё утром 7 ноября, когда бригадир строительной компании Антон Ильин (имя изменено – ред.) ехал из Нижнего Новгорода в Заволжье. День, казалось, ничем не отличался от других, всё было спокойно до тех пор, пока под колёса автомобиля недалеко от придорожного кафе вблизи деревни Шелеухово Балахнинского района не выскочила женщина.

К счастью, обошлось без столкновения - Антон успел затормозить и даже собирался выйти и отчитать девушку за то, что она чуть не устроила аварию. Но та в это время успела забраться в салон машины и представилась Мариной Мартыновой (имя изменено – ред.).

- Она рассказала Антону, что её выгнал из дома муж и что ей некуда идти, поэтому он отвёз её домой к своим коллегам в Заволжье, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Мужчина также поинтересовался, где Марина проживает и та пояснила, что сама она из Нижнего Новгорода и живёт в посёлке Левинка в Сормовском районе.

Марина осталась на ночь у новых знакомых на проспекте Мира – Александра Вдовина и Виктора Худякова (имена изменены – ред.), они работают монтёрами в той же строительной компании, что Антон Ильин.

За то время, что женщина провела в их компании, никакого странного поведения она не проявляла. Казалось, их новая знакомая успокоилась и начала понемногу приходить в себя после пережитого.

- Около восьми утра 8 ноября мужчины ушли на работу, и Марина осталась дома одна, - объяснил источник в правоохранительных органах. – А уже в 11:30 соседка сообщила, что с пятого этажа выпала женщина.

Марину Мартынову на скорой помощи забрали в больницу, где врачи диагностировали у неё множественные переломы таза, закрытый перелом верхней трети левого бедра со смещением, перелом правого плеча, ушиб легкого справа и травматический шок 2 степени.

Тем временем полицейские начали расследование необычного происшествия. Первыми, как и полагается, были проверены ее новые знакомые – монтеры из строительной фирмы. Выяснилось, что ни один из них судимостей не имеет и ранее в подобные переделки не попадал. В самой квартире, где произошло ЧП, сразу же провели обыск. Но и тут все было чисто – ни следов борьбы, ни жалоб на громкие крики. А вот в словах Марины уже начали находить нестыковки. Как показало расследование, живет она вовсе не в Нижнем Новгороде, а в Балахне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!