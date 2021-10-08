Нижегородские полицейские участвовали в преступной схеме в сфере автострахования

В настоящее время по этому делу оперативниками проводится служебная проверка. Фото: Яна ЛИСИНА

Крупную преступную группировку, занимающуюся мошенническими махинациями в сфере автострахования, раскрыли в Нижегородской области. В марте 2021 года по этому делу были задержаны подозреваемые, которыми оказались трое сотрудников ДПС из Дзержинска.

- Подозреваемые допрошены и решением суда заключены под стражу, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - В ходе служебной проверки они были уволены со службы за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД. Наказание понесли и вышестоящие руководители, их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Однако ставить точку в расследовании этого преступления было ещё рано, поэтому 5 октября сразу несколько уголовных дел были объединены в одно производство, а в качестве нового подозреваемого к допросу был привлечен старший инспектор ДПС в Дзержинске и капитан полиции Мартынов (имя героя изменено - прим. ред.).

- Свою вину в совершении этого преступления мужчина так и не признал, - уточник источник. - После допроса он был задержан.

Как считает следствие, не позже 25 мая Мартынов вступил в преступный сговор с неустановленными лицами для незаконного приобретения права на страховое возмещение. По разработанной схеме сотрудник полиции от своего имени составлял подложные документы о совершенном ДТП с участием автомобилей, данные о которых и их владельцах получал от подельников. Так, например, среди ненастоящих ДТП значилось столкновение автомобилей «Mercedes Benz» и «Peugeot».

- Позже по факту «аварии» Мартынов с подельниками обратились с исками в Российский Союз автостраховщиков с заявлением о страховом возмещении, - рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по этому делу оперативниками проводится служебная проверка.

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