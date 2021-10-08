Музыкальный фестиваль «Наследие. Посвящение Маэстро» пройдет в Нижегородской области

Цикл мероприятий будет включать в себя восемь концертов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

С 13 октября по 14 декабря в Нижегородской области пройдет музыкальный фестиваль «Наследие. Посвящение Маэстро». Концерты народных инструментов и народной музыки можно будет увидеть в Нижнем Новгороде, Кстове, Арзамасе, Павлове и Дзержинске. Об этом организаторы рассказали на пресс-конференции.

- Сейчас не самые простые времена для культуры, а уж проводить фестивали, особенно посвященные местной культуре - Нижегородской, это особая наша ответственность и волнение, - рассказала певица и лауреат премии города Нижнего Новгорода Майя Балашова.

Фестиваль организовали в память народному артисту России Виктору Кузнецову, основателю Нижегородского русского народного оркестра и основоположника уникальной домровой школы.

- Нам было важно, чтобы нижегородцы знали не только о Горьком, Добролюбове, Минине, но и о тех людях, которые своим трудом создавали культурный облик и продвигали Нижний Новгород, как технологическую и культурную столицу, - рассказала художественный руководитель фестиваля, заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина. - И вот Виктор Александрович Кузнецов как раз тот человек, который сделал очень многое для нижегородской культуры в плане ее продвижения.

Для многих своих учеников и артистов оркестра он был не просто учителем, но и «папой».

- Он учил нас жить и любить музыку, - подчеркнул художественный руководитель и главный дирижер Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова Борис Схиртладзе.

Цикл мероприятий будет включать в себя восемь концертов, в которых будут солировать близкие и друзья Виктора Кузнецова, все они выдающиеся исполнители на русских народных инструментах и русских народных песен. Также ближе к декабрю пройдут мастер-классы классы и творческие встречи с выдающимися исполнителями народных инструментов, как Александр Цыганков, Ефрем Подгайц и Андрей Горбачев.

В условиях сложной эпидемиологической обстановки, концерты фестиваля будут проходить с соблюдением всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, заполняемость залов не будет превышать 60%, а чтобы попасть на сам концерт нужно будет предъявить на электронном носителе либо «Мультипасс», либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-теста, сделанного за сутки до мероприятия.

- Пожалуйста, отнеситесь к новым изменениям в указе губернатора очень серьезно, мы всех ждем на концерте, но рост заболеваемости растет и ограничения это вынужденные меры, - объяснила Елена Лупина. - Не болейте, берегите себя, ну а мы, как учреждения культуры, обязаны тоже беспокоиться о своих зрителях.

Все мероприятия в рамках фестиваля будут бесплатными, но, чтобы попасть на них, необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля, где также можно ознакомиться с программой мероприятий, которая будет пополняться.

Напомним, что концерт, открывающий фестиваль, состоится уже 13 октября в большом концертном зале консерватории, гостями которого станут 170 человек.

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