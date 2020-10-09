«Истинная любовь не умирает»: Екатерина Одинцова показала редкие семейные фотографии Бориса Немцова

На снимках видно, что в семье царила настоящая идиллия. Фото: Instagram Екатерины Одинцовой

Телеведущая Екатерина Одинцова почтила память первого губернатора Нижегородской области Бориса Немцова, трогательно поздравив его с Днем Рождения. На своей личной страничке в Instagram женщина выложила старые семейные фото.

- Истинная любовь не умирает, она просто трансформируется. В дружбу, уважение и тепло. Ей не страшны ссоры, она прорастает через них, как дерево сквозь асфальт. И крепнет с каждым днём. Сквозь небытие, - написала телезвезда подпись к архивным фото.

Екатерина Одинцова написала, что для близких и семьи Борис всегда живой, а его продолжение нашло себя в их общих детях и внуке. Журналистка также отметила, что Борис Немцов принес в её свет жизнь и научил быть свободной.

- Достойный человек. Светлая память ему, - поддержала телеведущую подписчица _ekaterina.tsukanova_.

- Светлая память Борису, добрейшей души человеку. Подписана на вас уже достаточное время, и сейчас понимаю, какую жизнь вы прожили! Вам есть что вспомнить в ней, и это замечательно! Выросли замечательные дети, и в этом Ваша заслуга, а их папа всегда будет в их сердцах и людей, которые верили в его дело, - высказалась umarova.a1606.

Напомним, что что в начале августа текущего года 18-летняя дочь Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова вышла замуж за своего возлюбленного Дмитрия Матевосова, с которым до этого встречалась около трех лет.

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