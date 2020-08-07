«Жалко, что папа не увидел этот счастливый день»: Екатерина Одинцова опубликовала редкие фотографии Бориса Немцова с дочерью

Екатерина Одинцова опубликовала редкие фотографии Бориса Немцова с дочерью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несколько дней назад 18-летняя дочь известной телеведущей Екатерины Одинцовой и политика Бориса Немцова вышла замуж за своего возлюбленного Дмитрия Матевосова, с которым до этого встречалась около трех лет. И пока поклонники звезды на все лады поздравляют Екатерину с важным событием в жизни дочери, сама телеведущая немного взгрустнула, ведь на это свадьбе не было, пожалуй, самого главного человека.

- Как жалко, что папа не увидел этот счастливый день и я одна провожала нашу дочку к алтарю, - пожаловалась телеведущая, публикуя целую подборку трогательных снимков Бориса Немцова с дочерью.

На кадрах видно, что в семье царила настоящая идиллия, и политик действительно искренне любил свою маленькую красавицу. В этой подборке фотографии с самых первых дней Дины и до последних дней Бориса Немцова. Необычайную нежность отношений между отцом и дочерью отметили все подписчики светской львицы.

- Катя, он все видит! И он безмерно вами гордится, - поддержала телеведущую slovnomyturki.

- На небесах он попросил, чтоб это был крепкий союз Дины и Димы настоящей любви друг к другу, - уверена sudarynya__Светлая память Борису Ефимовичу.

- Как быстро растут детки! Фото с лялькой умиляет, - призналась ilenochkaalexandrovna.

- Папа бы гордился своей принцессой, - согласилась elenaodainai.

Напомним, известного политика бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова не стало 27 февраля 2015 года. Он был убит киллерами в начале Большого Москворецкого моста в Москве.

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