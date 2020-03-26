2020-03-26T13:48:50+03:00
Общество

Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода на несколько дней остался без электричества из-за стройки

Сейчас электроснабжение восстановлено, но лишь по временной схеме
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Многоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода на несколько дней остался без электричества из-за стройкиМногоквартирный дом в центре Нижнего Новгорода на несколько дней остался без электричества из-за стройкиФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Последняя неделя показалась настоящим адом жителям многоквартирного дома №14 на улице Республиканской в Нижнем Новгороде – несколько дней им пришлось провести без нормального электроснабжения. А причиной этого стала стройка по соседству.

- В субботу в 13:00 без всякого предупреждения отключили электричество. Включили его только в три часа дня в воскресенье – дом был без света и отопления 14 часов. В воскресенье свет включали очень странно и всего на несколько часов. Напряжение то слишком высокое, то слишком низкое. В понедельник света тоже не было. При этом многие сейчас работают из дома из-за ситуации с вирусом – но без электроэнергии это невозможно! – рассказала «КП-Нижний Новгород» одна из жительниц дома.

По мнению жильцов, причиной перебоев с электричеством стала стройка, развернувшаяся на территории военного госпиталя по соседству. Дело в том, что именно там находилась трансформаторная подстанция, от которой питался электричеством 99-квартирный дом.

- В понедельник нам включали свет где-то на час днем, потом еще раз ненадолго дали около половины девятого вечера. Потом во двор пригнали КамАЗ с дизельным генератором, и только благодаря ему появилось более-менее стабильное электроснабжение. Проблема еще в том, что у нас в доме нет газа. Мы не могли нормально готовить и даже греть воду. Холодильники большую часть времени были выключены, продукты портились, - поделилась жительница дома на Республиканской. – Плюс не работало отопление – в условиях вируса самое то.

Сейчас бесперебойное электроснабжение дома на Республиканской, 14 возобновлено – но опять по временной схеме.

- В настоящее время администрация Советского района помогает председателю ТСЖ дома оформить документы проверки технического состояния дополнительной трансформаторной подстанции для ее подключения. После подключения ТП ситуация с электроснабжением дома должна нормализоваться, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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