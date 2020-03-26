Точность работы тепловизоров и инфракрасных термометров для измерений температуры у нижегородцев проверяют метрологи

Из-за вспышки коронавируса на многих предприятиях России введен особый режим, в списке основных мер по предупреждению заноса инфекции - измерение температуры сотрудникам. Тепловизоры, пирометры и инфракрасные термометры — этими средствами измерений (СИ) ежедневно пользуются сегодня по всей стране для измерения температуры тела бесконтактным способом. Насколько точны показания этих приборов? За ответом на этот вопрос мы обратились в ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области.

Эталонное оборудование, которое проводит поверку соответствующих приборов, установлено и работает в филиале Центра в Дзержинске. Эталон представляет собой черное тело (источник излучения) для калибровки в диапазоне сверхвысоких температур – от -20 до 3000°С - и не имеет себе равных с точки зрения создания высоких температур, высоких коэффициентов излучения, а также стабилизации требуемой температуры в течение нескольких минут после включения. Подобное оборудование имеется в регионе только в ЦСМ.

«На самом деле география заказчиков данной услуги гораздо шире - несколько дней назад прошли поверку тепловизоры, доставленные в Дзержинск из Комсомольска-на-Амуре, Петропавловск-Камчатского, других регионов страны, - сообщил директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Средства измерений температуры бесконтактным способом сегодня особо актуальны - для коллективов предприятий, при въезде в страну. Их корректность показаний и исправность работы особо важны. Мы понимаем, что спрос на поверку таких СИ в ближайшее время увеличится и прикладываем все усилия, чтобы сократить время поверки».