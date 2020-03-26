«Вам жить в этом хлеву!»: Нижегородец пожаловался на жуткий ремонт в подъезде дома на Республиканской улице

Житель девятиэтажного кирпичного дома № 25 на Республиканской улице в ужасе: после ремонта обшарпанный подъезд № 1 стал выглядеть еще хуже. Своим недовольством и шокирующими фотографиями нижегородец поделился в паблике «Типичный Нижний».

- Вчера начали делать ремонт в подъезде. Как вам такое? Эстетика, вкус, красота! - написал аноним.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Подписчики прониклись к автору поста. Одни начали писать подбадривающие шуточки по поводу необычного косметического ремонта, другие - призывать жителя дома на Республиканской бить в колокола и срочно просить ДУК поменять подрядчика.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Мощно, а главное - со вкусом, - написала Анжела Баркович.

- Это артхаус, - предположил Сергей Дегтярев.

- Прямо Ван Гог, - пошутил Арсений Филин.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Зачем жильцы допускают эту порнографию? Не давайте работать этим [людям]. У нас было такое. Мы не разрешили творить такую ерунду. Прислали других. Вам жить в этом хлеву! - заявила Елена Шашкова.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Тем временем «Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу Домоуправляющей компании Нижегородского района с просьбой прокомментировать действия нанятых ею рабочих.

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