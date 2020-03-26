«Вам жить в этом хлеву!»: Нижегородец пожаловался на жуткий ремонт в подъезде дома на Республиканской улице
Житель девятиэтажного кирпичного дома № 25 на Республиканской улице в ужасе: после ремонта обшарпанный подъезд № 1 стал выглядеть еще хуже. Своим недовольством и шокирующими фотографиями нижегородец поделился в паблике «Типичный Нижний».
- Вчера начали делать ремонт в подъезде. Как вам такое? Эстетика, вкус, красота! - написал аноним.
Фото: https://vk.com/typical_nn
Подписчики прониклись к автору поста. Одни начали писать подбадривающие шуточки по поводу необычного косметического ремонта, другие - призывать жителя дома на Республиканской бить в колокола и срочно просить ДУК поменять подрядчика.
Фото: https://vk.com/typical_nn
- Мощно, а главное - со вкусом, - написала Анжела Баркович.
- Это артхаус, - предположил Сергей Дегтярев.
- Прямо Ван Гог, - пошутил Арсений Филин.
Фото: https://vk.com/typical_nn
- Зачем жильцы допускают эту порнографию? Не давайте работать этим [людям]. У нас было такое. Мы не разрешили творить такую ерунду. Прислали других. Вам жить в этом хлеву! - заявила Елена Шашкова.
Фото: https://vk.com/typical_nn
Тем временем «Комсомольская правда - Нижний Новгород» направила запрос в пресс-службу Домоуправляющей компании Нижегородского района с просьбой прокомментировать действия нанятых ею рабочих.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU