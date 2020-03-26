«Срамота!»: В Нижнем Новгороде женщина на внедорожнике проехалась по тротуару, задев пешехода

Нижегородка продемонстрировала странную манеру езды на автомобиле. Очевидец рассказал, что сначала водитель на джипе ехала по встречной полосе движения, а когда заметила, что ее снимают на камеру мобильного телефона, развернулась и выехала на тротуар. Представление автоледи устроила возле дома № 5 по улице Крылова в Приокском районе.

- Не мог оставить это без внимания. Забегу вперед и скажу, что получил травму руки. А сотрудников ГИБДД так и не дождался! - сообщил очевидец подписчикам паблика «Нижний Новгород [без цензуры]».

Женщина за рулем джипа выехала на тротуар и едва не сбила пешехода в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/bezcenznn

Такая выходка женщины за рулем внедорожника глубоко возмутила общественность. Многие задались вопросов: почему человек вообще оказался за рулем автомобиля.

- Кто таким права выдает? - поинтересовалась Марина Гольцова.

- Срамота! Вот по таким автоледи судят об остальных водителях женщинах… А нет бы быстренько заднюю включить, - добавила Алла Лучникова.

- Развернулась, ладно. Так зачем поехала дальше не по дороге? Очень странное поведение, - считает Ксения Корчажкина.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» обратилась в пресс-службу УГИБДД по Нижегородской области с просьбой прокомментировать случившееся на улице Крылова. Там оказались не в курсе происшествия.

- Ощущение, что человек, снявший все это на видео, вовсе не звонил в ГИБДД. А потом если бы была травма, как он заявил, следовало вызывать скорую, чтобы зафиксировать полученные повреждения, - заявил собеседник «Комсомолки».

К слову, выезд автомобиля на тротуар не является дорожно-транспортным происшествиям. Хотя, несомненно, так делать запрещено! В случае, если вы стали очевидцев такого неадекватного поведения водителя, следует сообщить об этом на сайте Управления ГИБДД. Там нужно указать дату и место случившегося, оставить свои данные, а также фото или видеоматериалы, на которых зафиксировано нарушение.

- По факту обращения начинается административное расследование. И если выясняется, что водитель действительно виновен, назначается штраф, - уточнили в пресс-службе ГИБДД.

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