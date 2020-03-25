Владислав Атмахов: "Чтобы нам выжить, нужно подружиться с экологией"

- Как вы в целом можете оценить экологическую обстановку в регионе? Насколько стабильна сейчас ситуация? И какие участки, может, пока вызывают еще опасения?

- В целом и в общем, конечно, ситуация, как минимум, стабильна и управляема. Надо всегда вспоминать о том, что гораздо хуже было раньше. Когда я первый раз приехал в Нижегородскую область, тогда в Горьковскую область, в 1989 году, совсем другие ощущения были при выходе из самолета – запах спертый, смог. Тогда огромное количество промышленных предприятий еще работали по старым стандартам (в том числе, в городах-спутниках - Дзержинске, Кстове). Дышалось, действительно, сложно. Начиная с постсоветского времени, и по сегодняшний день, многие предприятия закрылись. Для экономики – это плохо, для экологии – всегда замечательно.

На вопросы экологии сейчас выделяется особое финансирование. Это важный аспект, потому что до этого отношение к экологии было по остаточному принципу. Так было до 2016 года. С 2017 года, когда был год экологии, кстати, уже второй в России, стало заметно движение правительства, государства, желание населения сделать что-то. Видимо, им давали информацию, о том, что мы действительно живем плохо, в состоянии загрязненности: и атмосферы, и водных ресурсов, и земли, огромное количество свалок везде и летающего мусора.

- То есть это было уже на глазах? Это было видно?

- Да, это был пик. Многие говорят, что это – мода. Модно быть экологичным, экономным, современным. Это – не мода. На самом деле, для того, чтобы выжить, на сегодняшний момент, надо подружиться с экологией. Других вариантов нет. Человек, живя в современном мире, наносит столько ущерба, оставляет за собой столько мусора, что если он не будет ответственно относиться к экологии, то завтра жить будет, либо уже негде, либо, как в тех ужасных фантастических фильмах – на голой пустой земле.

- В прошлом году сразу несколько масштабных проектов было реализовано в сфере экологии. В частности, началась, наконец, работа по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. Очень долго к этому шли. И вот новость уже последнего времени, что вновь подрядчик оштрафован за несоблюдение охранного законодательства. Неужели там опять какие-то проблемы?

- Сейчас подрядчик старается исполнить все в рамках тех договорных обязательств, которые на себя взял. Единственный вопрос, который на данный момент притормаживается и идет не совсем гладко, как этого хотелось нам. И тем, кто отвечает за экологию, и депутатам Законодательного собрания, и населению, которое за этим процессом наблюдает. Кстати, и правоохранительным органам, которые тоже наблюдают. Это проблема с "черной дырой", даже не проблема, а скорее, сложность самого этого объекта. Морфология того, что находится там под землей, которое закачивалось туда еще с постсоветских времен. Туда сливались все отходы, самые опасные. Когда встал вопрос о том, что же делать, один из выходов был – просто замуровать эту территорию, сделать "саркофаг". Но была опасность, что подземные воды рано или поздно начнут смывать все это в Оку. И это был бы "Чернобыль" российского масштаба.

Конечно, поставлен был вопрос именно об утилизации. Нужно было придумать, что с этим сделать. "Газэнергостроем" была предложена технология. Это новая технология, такой не было раньше, к сожалению. В этом и сложность, потому что все новое, вы сами понимаете… В мире есть технологии термических обработок, но предложенная низкотемпературная технология позволяет ликвидировать объект с наименьшим выделением вредных веществ в атмосферу. Понятно, что там стоят фильтры, которые должны улавливать. Но, чем этот процесс будет современнее, чем чище, тем он будет экологичнее.

- Но почему же нарушили природоохранное законодательство? Действительно об этой технологии говорили, как о самой экологичной…

- Идет работа. Если бы эти нарушения были опасны, то производство бы уже закрыли.

- Есть еще один объект на территории Нижегородской области – это Бурнаковская низина. Сейчас есть все основания для включения этого объекта в государственный реестр, как объект накопленного экологического ущерба, который подлежит ликвидации, рекультивации. Каковы перспективы?

- Да, мы уже давно обращали на это внимание. В том числе, и ваш покорный слуга. Мы смотрели, откуда появляются эти пятна нефтяные на Волге, старались найти причину, писали обращения. На сегодняшний момент есть даже проверки Российской академии наук, которая бурила специальные скважины, брала пробы почвы, грунта, воды и т.д. На самом деле, этот объект не такой уж сильно страшный, но он есть.

- То есть "черная дыра" страшнее?

- Значительно. Я вам даже хочу сказать, что "белое море" гораздо страшнее и "Игумново" страшнее. Это все находится на территории Нижнего Новгорода, где проживает огромное количество населения. Здесь напрямую соприкосновение с большим водным объектом - Волгой. Проблема состоит в этом. Я хочу сказать, что министерство экологии уже подало документы в Правительство Российской Федерации. Я надеюсь, в самое ближайшее время будут выбраны и способы, и средства, и, самое главное, будет выделено финансирование на реализацию и этого проекта тоже.

Кроме всего прочего, я хочу сказать, что у нас по территории Нижегородской области министерством экологии совместно с нашим комитетом создается некая карта, на которую мы выкладываем, все объекты накопленного экологического ущерба. Сюда вошли и балахнинские "кислые гудроны", и Павлово со своими залежами, и дзержинский завод "Заря". Есть лист ожиданий, и мы постоянно обращаемся к нашему министру, а он – в Министерство экологии Российской Федерации, накидывает задачи, чтобы нам дали возможность этот накопленный ущерб устранить.

- Давайте теперь поговорим о законодательстве в сфере экологии. Есть такая тема – отходы. Они бывают разными. Насколько здесь прозрачное и понятное законодательство? Есть промышленные отходы, есть медицинские, есть опасные. По каждому ли типу отходов есть понятный механизм, каким образом нужно их утилизировать? Или пока есть еще пробелы?

- На самом деле, то, что касается нормативно-правовой базы по твердым бытовым отходам, конечно же, здесь все более или менее понятно. Мы продолжаем работать с этим законом. Постоянно законодательство меняется, в том числе, и благодаря регионалам. В том числе благодаря Государственной думе и Правительству РФ вносятся поправки. Это такой живой механизм, в котором хотя бы понятны какие-то рамки, условия, по которым все мы должны жить и развиваться.

Что касается промышленных отходов, в общем и целом мы отдали все это на откуп промпроизводствам. Либо они сами очищают свои стоки, сбросы, выбросы – ставят очистные сооружения. Тогда они не платят. Либо они платят государству, и этим занимается государство. Тут тоже все движется.

Медицинские отходы – это действительно отдельный не очень большой пласт, но отходы там могут быть разными. Они могут быть очень опасными, а могут быть категории "А" – самыми элементарными. Вопрос об этом мы сейчас прорабатываем на нашем комитете, чтобы довести до уровня правительства некое решение. Медицинские отходы класса "А" можно будет относить к бытовым, и сдавать их региональному оператору. На сегодняшний день действуют различные санэпидемнормы, специальные условия. Но не всегда это решается правильно.

-Что касается твердых коммунальных отходов, есть же еще тема тарифов за вывоз этих отходов. И периодически, как я понимаю, возникают предложения в адрес вашего комитета. Например, от граждан, которые имеют несколько жилых помещений, которые сейчас вынуждены платить за вывоз твердых бытовых отходов по каждому из них. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Можно ли все-таки снизить нагрузку на таких граждан?

- Во-первых, нужно сказать о том, что, начиная с 1 января 2019 года и по сегодняшнее число, снижение тарифов произошло, отменили НДС для регоператоров, пересчитали некоторые виды тарифов. Правительство работает для того, чтобы снизить стоимость, чтобы для населения это было максимально приемлемо. Причем часто вызывает вопросы не сама цена. Социальный взрыв возникает, когда люди платят деньги, но не получают желаемого. Не вывозится мусор, заполненные площадки.

Если говорить непосредственно, чем занимается комитет, буквально на прошлом заседании к нам обращались граждане и ГЖИ, чтобы пересчитать тариф для тех, у кого в ведении находится два и более помещений. Кто-то живет в квартире, но у него есть небольшой дачный домик. Одновременно человек не может мусорить и в квартире, и в домике. Было предложение разработать некую систему, по которой можно было бы эти тарифы пересчитать. Это было бы честно. Мы задали этот вопрос правительству, оно обращение поддержало. Но некоторые депутаты, этого я не ожидал, стали спрашивать – а вы не думаете, что некоторые купили несколько жилищ, чтобы сдавать. Поймите, это другая история. Для этого у нас есть Гражданский кодекс, соответствующие органы, которые следят. Тема сложная. Людей заставляют платить дважды.

- Что, люди так и будут платить дважды?

- На сегодняшний день депутаты не поддержали данный законопроект. Одного голоса нам не хватило. На самом деле "дорогу осилит идущий". Мы и дальше будем заниматься всеми обращениями граждан. Я думаю, что, в конечном итоге, мы придем к положительному результату, но не очень быстро.

- Еще минэкологии предлагает сократить тарифы или даже вовсе их обнулить за мусор, который собран раздельно. Это стимулирующая мера. Есть перспектива такого нововведения?

- Я думаю, что минэкологии сейчас оглядывается на мировую практику. Есть рядом с нами Швеция, которая до такой степени переработку довела. Это уже даже не 100%, они запустили там энергетические производства. Им своего мусора не хватает, они уже готовы брать его у кого-то, чтобы не простаивали предприятия. Это идеальный процесс, к которому мы должны двигаться. Это будет не быстро.

Очень хочется сказать, что нижегородцы, и вообще россияне, хотя и говорили, что они не готовы к раздельному сбору мусора, с огромным удовольствием применяют эти схемы. Сейчас во дворах уже стоят две системы сбора мусора – желтый контейнер – для пластика, зеленый – для всего остального. Но у нас сейчас еще не готова сама инфраструктура.

- А сбор опасных отходов у населения? Например, люди же тоже готовы сдавать ртутные лампы, батарейки. Сейчас нет достаточно пунктов для этого. Эта система будет совершенствоваться?

- Я думаю, что будет. В конечном счете, государство ставит задачу, чтобы как минимум - весь мусор собирался, как максимум – весь перерабатывался.

- Последняя у меня, сезонная тема – грядет паводок. Все ли идет в штатном режиме? Нет ли каких-то опасений с точки зрения экологии.

- Обычно мы вызываем к себе представителей Волжского бассейна и пароходства, чтобы нам рассказали, что с уровнем воды в Волге, Оке и т.д. Воды в этом году не много. Все находится под контролем. Большого паводка не предвидится.

- Нет угрозы подтопления каких-то опасных объектов?

-Угрозы нет. Будут сезонные подтопления, которые обычно у нас возникают.