2020-03-25T16:11:46+03:00
Общество

Специалисты Нижегородского ЦСМ проверили точность показаний весов на рынке города Дзержинск

В Нижегородской области продолжается социальный проект «Честные весы – честная торговля»
Валерия ГРОМОВА
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ЦСМ Росстандарта в Нижегородской областиЦСМ Росстандарта в Нижегородской области
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24 марта в рамках пилотного проекта «Честные весы – честная торговля» специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области совместно с представителями администрации г.Дзержинск провели мониторинг корректной работы весов в одном из торговых центров города.

Напомним, проект стартовал в декабре прошлого года. Его цель – обеспечить достоверность средств измерений (весов), которые используются продавцами в процессе торговли. Такую же проверку прошли и контрольные весы.

Спустя 3 месяца сотрудники ЦСМ провели повторный мониторинг – бесплатно проверили те весы, на которые ранее был нанесен стикер проекта, и те, которые в прошлый раз по тем или иным причинам проверку не прошли. Если средства измерения соответствовали метрологическим требованиям и были признаны годными к применению, на них была также нанесена голографическая наклейка. Как отметили специалисты, администрация торговой точки и продавцы учли все недочеты и благополучно их устранили.

- Тот объем работы, который мы провели при первой проверке весового оборудования, задал положительную тенденцию в честности продавцов. На данный момент у нас снизилось количество жалоб по фактам нарушений при взвешивании. Мы в очередной раз убедились, что все весы соответствуют нормам и дзержинские покупатели могут спокойно приобретать товар на развес, - отметила директор департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации Дзержинска Наталия Туранова.

В случае нарушения правил торговли и обмана покупателей на продавцов возлагается большой штраф, но, по словам представителя администрации рынка, подобные ситуации случаются крайне редко. «Благодаря такой акции увеличилось количество покупателей, которые перепроверяет вес товара на контрольных весах, чтобы удостовериться в правильности веса товара. Это говорит о повышении грамотности потребителей», - добавили сотрудники торговой точки.

- В прошлый раз мы получили много положительных отзывов от покупателей. Но при этом, хочу отметить, что бизнес также заинтересован в конкурентной борьбе за своих клиентов. Поэтому сегодня состоялся повторный выезд. Проект «Честные весы – честная торговля» - социальный. Мы надеемся, что он станет своего рода инструментом, который будет мотивировать продавцов совершенствоваться и становиться лучше. Планируем расширять географию проекта и реализовывать его на территории всей области, - сказал директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

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