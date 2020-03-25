2020-03-25T14:25:07+03:00
Общество

«Инопланетяне за гречкой прилетели»: Нижегородцы сфотографировали и выложили в соцсети летающую тарелку

Подписчики городских пабликов отказываются верить своим глазам [фото, видео]
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/typical_nnФото: https://vk.com/typical_nn
Изменить размер текста:

Жители приволжской столицы поделились снимками летающего объекта, который заметили в небе над Нижним Новгородом вечером 24 марта. Соцсети заметно оживились, увидев фотографии и коротенькое видео с «тарелкой». Пользователи городских пабликов то ли в шутку, то ли взаправду стали называть светящийся объект ничем иным, как НЛО.

Фото: https://vk.com/typical_nn

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Ребята, нам тут массово скидывают фотки вот этого НЛО с улицы Тимирязева. Как думаете, уже доставать шапочку из фольги? Звонить Игорю Прокопенко? Вызывать Рен-ТВ? - написали в «Типичном Нижнем Новгороде».

И тут же на сообщение откликнулся нижегородец Денис Розинов, который рассказал, что не раз видел в Советском районе подозрительные летающие объекты и свечения.

- Но это, скорее, видеомонтаж, - предположил мужчина, посмотрев выложенное видео с «тарелкой».

- Это коптер или дрон, - присоединилась Елена Терехина.

- Да инопланетяне за гречкой прилетали, - добавил Алексей Андриянов.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Подписчики паблика «Нижний Новгород [без цензуры]» оказались большими юмористами. Некоторые из комментариев, оставленных под постом про НЛО, вызывают истерический хохот.

- Это нам НЛО температуру измеряют. Обязательно обмотайтесь туалетной бумагой и встаньте у окна. Сделайте круг из гречки, чтоб не облучиться, - написала Лида Марданова.

- В Сормове чуть ли не каждый день летают, достали. Звуки какие-то странные на всю округу. Но шапочка из фольги спасла. Больше не донимают, - поделился Егор Лебедев.

- Тоже видела эту штуковину. Ааа! В районе Тимирязева, - уточнила Екатерина Соколова.

Нижегородец снял на камеру нечто вроде летающей тарелки.Видео: https://vk.com/typical_nn

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владислав Атмахов: "Чтобы нам выжить, нужно подружиться с экологией"
Председатель комитета по экологии и природопользованию ЗСНО Владислав Атмахов рассказал в программе "Герои Волги" о ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, тарифах за обращение с ТКО и паводковой ситуации в регионе
Новости 24
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое