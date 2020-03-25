«Инопланетяне за гречкой прилетели»: Нижегородцы сфотографировали и выложили в соцсети летающую тарелку

Жители приволжской столицы поделились снимками летающего объекта, который заметили в небе над Нижним Новгородом вечером 24 марта. Соцсети заметно оживились, увидев фотографии и коротенькое видео с «тарелкой». Пользователи городских пабликов то ли в шутку, то ли взаправду стали называть светящийся объект ничем иным, как НЛО.

Фото: https://vk.com/typical_nn

- Ребята, нам тут массово скидывают фотки вот этого НЛО с улицы Тимирязева. Как думаете, уже доставать шапочку из фольги? Звонить Игорю Прокопенко? Вызывать Рен-ТВ? - написали в «Типичном Нижнем Новгороде».

И тут же на сообщение откликнулся нижегородец Денис Розинов, который рассказал, что не раз видел в Советском районе подозрительные летающие объекты и свечения.

- Но это, скорее, видеомонтаж, - предположил мужчина, посмотрев выложенное видео с «тарелкой».

- Это коптер или дрон, - присоединилась Елена Терехина.

- Да инопланетяне за гречкой прилетали, - добавил Алексей Андриянов.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Подписчики паблика «Нижний Новгород [без цензуры]» оказались большими юмористами. Некоторые из комментариев, оставленных под постом про НЛО, вызывают истерический хохот.

- Это нам НЛО температуру измеряют. Обязательно обмотайтесь туалетной бумагой и встаньте у окна. Сделайте круг из гречки, чтоб не облучиться, - написала Лида Марданова.

- В Сормове чуть ли не каждый день летают, достали. Звуки какие-то странные на всю округу. Но шапочка из фольги спасла. Больше не донимают, - поделился Егор Лебедев.

- Тоже видела эту штуковину. Ааа! В районе Тимирязева, - уточнила Екатерина Соколова.

Нижегородец снял на камеру нечто вроде летающей тарелки.Видео: https://vk.com/typical_nn

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