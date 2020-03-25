2020-03-25T12:23:44+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила такси в Нижнем Новгороде: Два человека получили ранения

Сам виновник происшествия с места аварии сбежал [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Иномарка протаранила такси в Нижнем Новгороде. ФОТО: Регион-52Иномарка протаранила такси в Нижнем Новгороде. ФОТО: Регион-52
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Серьезная авария произошла среди ночи 24 марта на улице Коминтерна в Московском районе – там водитель иномарки протаранил сразу два легковых автомобиля, в том числе такси.

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: Регион-52

В результате аварии пострадали два человека. ФОТО: Регион-52

- Около полуночи 24 марта в районе дома № 56 по улице Коминтерна водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную инстанцию и столкнулся с двумя автомобилями – LADA 2115 и LADA XRAY, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии травмы получили два человека – водитель и пассажирка автомобиля LADA XRAY. Женщина была отпущена после осмотра врачами машины скорой помощи, а мужчина доставлен в больницу. В настоящее время его уже тоже отпустили. Что касается самого виновника происшествия, то он с места аварии скрылся.

Сам виновник происшествия с места аварии скрылся. ФОТО: Регион-52.

Сам виновник происшествия с места аварии скрылся. ФОТО: Регион-52.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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