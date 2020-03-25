Фотоконкурс: Самые красивые детские улыбки Нижнего Новгорода

1 апреля в России отмечается День смеха. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» проводит фотоконкурс «Детская улыбка». В течение двух недель на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого 5 девочек и 5 мальчиков, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки.

Для участия нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией вашего улыбающегося ребенка на почту kpnn@phkp.ru. Обязательно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Победители фотоконкурса получат подарки от спонсоров

Голосование заканчивается 10 апреля в 17:00. 10 победителей будут приглашены на награждение и получат подарки.

ВАЖНО! В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от года до 14 лет.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся детей можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Детская клиника «Ультра КИДС»

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Производитель настольных игр Hooby World

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Игровое шоу «Золотая лихорадка»

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