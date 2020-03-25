2020-03-25T12:32:33+03:00
Общество

Фотоконкурс: Самые красивые детские улыбки Нижнего Новгорода

Голосование продлится до 10 апреля
Юлия ИСАЕВА
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«Комсомолка» запускает конкурс «Детская улыбка» в Нижнем Новгороде«Комсомолка» запускает конкурс «Детская улыбка» в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 апреля в России отмечается День смеха. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» проводит фотоконкурс «Детская улыбка». В течение двух недель на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого 5 девочек и 5 мальчиков, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки.

Для участия нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией вашего улыбающегося ребенка на почту kpnn@phkp.ru. Обязательно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Победители фотоконкурса получат подарки от спонсоров

Победители фотоконкурса получат подарки от спонсоров

Голосование заканчивается 10 апреля в 17:00. 10 победителей будут приглашены на награждение и получат подарки.

ВАЖНО! В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от года до 14 лет.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся детей можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Детская клиника «Ультра КИДС»

Логотип компании

Логотип компании

Производитель настольных игр Hooby World

Логотип компании

Логотип компании

Игровое шоу «Золотая лихорадка»

Логотип компании

Логотип компании

Производитель канцелярских товаров, продукции для творчества Erich Krause

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ИСТОЧНИК KP.RU

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