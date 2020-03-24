2020-03-25T09:13:17+03:00
Общество

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» начал производство трех новых марок битума

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33133-2014 введён с учётом современных требований
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»Фото: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
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В ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приступили к выпуску трех новых марок дорожного битума по ГОСТ 33133-2014. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33133-2014 введён с учётом современных требований к качеству дорожных покрытий, его жесткие требования обязательны для всех строителей дорожного полотна, следовательно, и спрос на рынке на него велик.

С середины марта этого года на предприятии стали производить основные востребованные на рынке марки дорожных битумов БНД 50/70 , 70/100, 100/ 130 , которые смогут полностью заменить марки дорожных битумов по ГОСТ 22245-90.

Таким образом, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» расширило ассортимент выпускаемой продукции и увеличило возможность производства битумов по ГОСТ 33133-2014 в 2,5 раза.

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