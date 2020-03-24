2020-03-24T11:18:40+03:00
Общество

«Манго Телеком» бесплатно открывает для компаний сервисы

Оператор отменил плату за инструменты для удаленной работы
Иван Егоров
Поделиться:
Фото:«Манго Телеком».Фото:«Манго Телеком».
Изменить размер текста:

На время угрозы распространения китайской короновирусной инфекции «Манго Телеком» решил поддержать компании, руководство которых вынужденно отправило сотрудников на удаленную работу.

Некоторые коммуникативные сервисы на виртуальной АТС MANGO OFFICE будут работать бесплатно. Так, можно получить любое количество дополнительных пользовательских профилей, безвозмездно использовать пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видеоконцеференцсвязи.

Таким образом, сотрудники компаний из любой точки, будь-то офис или дом, смогут принимать звонки по рабочим или внутренним номерам, участвовать в совещаниях. Благодаря сервисам менеджеры сохранят полный контакт с контрагентами и партнерами.

До 30 апреля названные опции на MANGO OFFICE будут добавлены в набор заказанных услуг без тарификации. Действующие клиенты «Манго Телеком» получат 100% компенсацию средств за профили пользователей, которые созданы в конце марта, и названные пакеты инструментов.

Отметим, коммуникационными сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч предприятий в Нижнем Новгороде и 70 других городах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Кирилл Кубрак: «Нужно совершенствовать механизм коммуникации в поиске людей»
Региональный представитель ПСО «Лиза Алерт» рассказал в программе «Герои Волги» о проблемах в коммуникации с различными ведомствами, ответственности бизнеса и типичных просчетах грибников
Новости 24
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Павел Карасев
В Нижний Новгород вернулась зима
Пенсионерам старше 65 лет запретили выходить из дома в Москве
Уголовное дело возбуждено в Ставрополе против врача, заразившего коронавирусом 11 человек
«Система избирательных комиссий Нижегородской области готова к проведению Общероссийского голосования», - Оксана Кислицына
В Борском районе заканчивается строительство новых очистных сооружений
Американские ученые создали смертельный коронавирус, скрестив атипичную пневмонию и вирус летучих мышей
"В Конституции 93-го года суверенитет России, неприкосновенность её границ даже не были прописаны", - Александр Разумовский
"Если люди будут принимать активное участие в судьбе своей страны - только тогда у нас получится создать гражданское общество", - Вадим Андрюхин
В Городецком районе местные жители нашли более 700 патронов
"Конституция - это живой организм, и она должна соответствовать реалиям сегодняшнего дня", - Андрей Вилков
Борис Кайнов: "Меня радует, что в новой редакции Конституции культуру отнесли к важным приоритетам"
Нижегородские медики присоединились к российскому флэшмобу #COVIDнепобедит
«В новой редакции Конституции государство ставит в приоритет детей - значит, жизнь будет продолжаться!» - Инна Ванькина
В Нижнем Новгороде ограничат движение по улице Радистов
«Предложен очень толковый документ, содержащий целый комплекс мер по совершенствованию системы управления страной», - Станислав Спицын
Начальник нижегородского райотдела полиции отправлен под домашний арест
Глеб Никитин: «Подготовлен перечень резервных медучреждений, готовых в случае необходимости принять пациентов с коронавирусом»
Фонтан «Выксунский ананас» может появиться в Нижегородской области
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием