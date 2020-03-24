«Манго Телеком» бесплатно открывает для компаний сервисы

На время угрозы распространения китайской короновирусной инфекции «Манго Телеком» решил поддержать компании, руководство которых вынужденно отправило сотрудников на удаленную работу.

Некоторые коммуникативные сервисы на виртуальной АТС MANGO OFFICE будут работать бесплатно. Так, можно получить любое количество дополнительных пользовательских профилей, безвозмездно использовать пакеты сервисов аудиоконференций, виртуальных переговорных и видеоконцеференцсвязи.

Таким образом, сотрудники компаний из любой точки, будь-то офис или дом, смогут принимать звонки по рабочим или внутренним номерам, участвовать в совещаниях. Благодаря сервисам менеджеры сохранят полный контакт с контрагентами и партнерами.

До 30 апреля названные опции на MANGO OFFICE будут добавлены в набор заказанных услуг без тарификации. Действующие клиенты «Манго Телеком» получат 100% компенсацию средств за профили пользователей, которые созданы в конце марта, и названные пакеты инструментов.

Отметим, коммуникационными сервисами MANGO OFFICE пользуются более 50 тысяч предприятий в Нижнем Новгороде и 70 других городах.