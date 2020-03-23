2020-03-23T20:55:04+03:00
Общество

Студенты Арзамасского приборостроительного колледжа стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Александр Сиротин занял 1 место, Сергей Куликов – 2-е
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Студенты Арзамасского приборостроительного колледжа стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерстваСтуденты Арзамасского приборостроительного колледжа стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерстваФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Студенты Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Александр Сиротин занял 1 место, Сергей Куликов – 2-е.

Ребята учатся по специальности «Радиоаппаратостроение»: Александр на 3 курсе, а Сергей – на 4-м. Для них это первый опыт участия в олимпиаде такого уровня. Готовились к ней несколько месяцев, штудировали все предметы, изучаемые на курсе.

Теоретическая часть олимпиады включала тестирование и перевод технического текста с английского. Практическая – монтаж радиоэлементов на печатной плате электронного устройства методом пайки и снятие с него необходимых измерений. Общее время на выполнение заданий – 5,5 часа.

Узнав результаты олимпиады, парни обрадовались, хотя оба признались, что теория была сложной, особенно перевод текста, а вот практика, наоборот, далась легко.

– Надеюсь, что оправдал надежды преподавателей, – говорит Александр Сиротин. – Сейчас начну готовиться к следующему туру.

Финал Всероссийской олимпиады пройдет в Санкт-Петербурге.

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