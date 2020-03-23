Студенты Арзамасского приборостроительного колледжа стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Студенты Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина стали лучшими на региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Александр Сиротин занял 1 место, Сергей Куликов – 2-е.
Ребята учатся по специальности «Радиоаппаратостроение»: Александр на 3 курсе, а Сергей – на 4-м. Для них это первый опыт участия в олимпиаде такого уровня. Готовились к ней несколько месяцев, штудировали все предметы, изучаемые на курсе.
Теоретическая часть олимпиады включала тестирование и перевод технического текста с английского. Практическая – монтаж радиоэлементов на печатной плате электронного устройства методом пайки и снятие с него необходимых измерений. Общее время на выполнение заданий – 5,5 часа.
Узнав результаты олимпиады, парни обрадовались, хотя оба признались, что теория была сложной, особенно перевод текста, а вот практика, наоборот, далась легко.
– Надеюсь, что оправдал надежды преподавателей, – говорит Александр Сиротин. – Сейчас начну готовиться к следующему туру.
Финал Всероссийской олимпиады пройдет в Санкт-Петербурге.