Пять сотрудниц АПЗ приняли участие в городском конкурсе «Автоледи-2020». В преддверии 8 Марта мероприятие ежегодно проводят местное отделение партии «Единая Россия» и молодежная общественная организация «Наше время».

В этом году участницами конкурса стали 18 автолюбительниц. Задания знакомы всем, кто когда-то сдавал экзамен на водительские права. Первое – теория: решение одного билета по ПДД для категории «В» за 10 минут. Второе – оказание первой доврачебной помощи пострадавшему при ДТП на учебном манекене. Третье – комплекс упражнений на автодроме: «горка», «змейка» (задним ходом), «колейный проезд» и «параллельная парковка».

Все автоледи АПЗ получили дипломы участниц и подарки от спонсоров. А Елена Сыткина была отмечена специальным призом, как постоянная конкурсантка (в этом году она участвовала в 5-й раз). И, конечно, всем девушкам в этот день вручили цветы.