2020-03-23T20:39:58+03:00
Общество

Ведущий инженер по комплектации оборудования службы главного механика АПЗ Владимир Цыбряев отмечает юбилей

На предприятии именинник трудится уже 40 лет
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Ведущий инженер по комплектации оборудования службы главного механика АПЗ Владимир Цыбряев отмечает юбилейВедущий инженер по комплектации оборудования службы главного механика АПЗ Владимир Цыбряев отмечает юбилейФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Поздравления с юбилеем совсем недавно принимал ведущий инженер по комплектации оборудования службы главного механика АО «АПЗ» Владимир Цыбряев. На Арзамасском приборостроительном заводе Владимир Федорович трудится 40 лет. Пришел после окончания техникума в сборочный цех №49. Мастером был Валентин Караваев, а наставником - Владимир Белозеров.

– Прибор, который мы тогда собирали, достаточно сложный, с большим количеством комплектующих, – вспоминает юбиляр. – Три-четыре месяца его осваивал, а потом сдавал до девяти штук таких изделий в месяц. На мне была полная сборка, отладка и регулировка прибора, плюс проверка в БЦК и ОТК.

Перестройка внесла коррективы в жизнь многих. Владимир Цыбряев в 1990-е годы трудился агентом по снабжению. Исколесил полстраны, по бартеру завозил в заводской магазин товары народного потребления и не только.

– Однажды мы везли из Башкирии целый КАМАЗ посуды. По нашим-то дорогам, представляете? Переживал, что не будет ни одной целой тарелки, но нам с водителем повезло, – рассказывает Владимир Федорович. – По бартеру даже экскаватор из Твери привозил.

Договоры в порядке

В 2001 году Владимир Цыбряев переводится инженером по комплектации оборудования в службу главного механика. В его обязанностях – заключение договоров на ремонт оборудования. Как он сам говорит: фронт работ – весь завод. Движение документов идет интенсивно от всех подразделений, все надо вовремя согласовать и направить в нужную службу.

Кстати, в 50 лет Владимир Фёдорович стал студентом-заочником Арзамасского политехнического института - филиала Нижегородского государственного технического университета. Был на курсе самым старшим, но, как все, сдавал сессии, писал диплом.

От коллег в адрес Владимира Цыбряева можно услышать только положительные отзывы. Как отмечают многие, этот сотрудник на своем месте: грамотный, ответственный, надежный, добросовестный и просто очень хороший человек.

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