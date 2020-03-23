Худрук хора ветеранов АПЗ «Легенда» Вера Шорохова отмечает юбилей

Художественный руководитель заводского хора ветеранов «Легенда» АО «АПЗ» Вера Алексеевна Шорохова 21 марта отметила юбилей. Вера Алексеевна – представительница тех, с кого начиналась история и трудовая слава Арзамасского приборостроительного завода. В 1957 году Веру (тогда еще Савельеву), как и многих других выпускников школ Арзамаса, горком партии направил на строительство нового предприятия.

– Сначала работали на строительстве ОКБ на улице Володарского: рыли траншеи, тянули кабели, соединяли корпус со зданием бывшей тюрьмы. Потом возводили цех № 57, – вспоминает она.

После ударной работы на заводской стройке собирала фонарики «жучок», потом – первые газовые счетчики. С 1961 года Вера Алексеевна (уже Шорохова) работает в производственном отделе, где отслеживает ход соцсоревнований среди цехов.

– Каждый день я обновляла информационные стенды: вывешивала номера цехов-победителей, объявляла итоги по радио.

Потом она была делопроизводителем в военной приемке, училась в приборостроительном техникуме по специальности «Гироскопия». А в 1966 году перешла в отдел материально-технического снабжения, где трудилась сначала инженером, потом начальником бюро металлов. В ОМТС она проработала 20 с лишним лет.

– Работа мне очень нравилась: постоянно была в разъездах, общалась с интереснейшими людьми. Но порой приходилось непросто. Вот нужно заводу 10 тонн материала, а дают только пять. Отправляешься в Москву в Министерство авиационной промышленности добиваться, выбивать. Но я всегда умела находить общий язык: и с министром, и с рабочим. Знакомые говорят, что та министерская хватка сохранилась во мне до сих пор.

В начале 90-х Вера Алексеевна на четыре года переходит инженером в отдел капитального строительства, откуда и вышла на пенсию. Ее общий трудовой стаж на АПЗ – почти 40 лет!

Спортсменка, комсомолка, красавица

С первых дней на заводе Вера Шорохова была активисткой и общественницей. В 60-х годах её выдвигают на должность заведующей учетом комсомольской организации завода в горкоме комсомола.

– С комсомольцами мы много полезного сдюжили. Помню, как в новом тогда Парке культуры и отдыха раскидывали щебень, делали дорожки и аллейки. А когда строили здание Дома культуры на улице Калинина (сегодня – здание драмтеатра), собирался буквально весь завод, каждый день по несколько человек от цехов направляли. И все приходили. Вот время было!

Вера Алексеевна – всюду в первых рядах: в спортивных соревнованиях, конкурсах художественной самодеятельности, староста группы в техникуме. Но главный ее творческий прорыв еще далеко впереди – первые ноты хор «Легенда» возьмет только через 50 лет.

Строгий худрук

Выход на пенсию подарил Вере Алексеевне возможность заниматься дачей, семьей и творчеством. Она начала петь в ветеранском хоре при КУМе.

А потом по совету подруги предложила руководству АПЗ создать свой хор ветеранов. Генеральный директор завода Олег Лавричев идею поддержал, и в 2011 году хор «Легенда», названный в честь известного всей стране магнитофона, разучивает первую песню. С этого момента Вера Алексеевна Шорохова – художественный руководитель коллектива. А обязанностей у худрука немало: набрать солистов, составить график выступлений, придумать и сшить костюмы, организовать поездки…

– Главное – дисциплина! Нас в хоре сейчас 21 человек, у каждого свое мнение. Но коллектив от этого страдать не должен. Стараюсь держать всех в тонусе. Поэтому, думаю, руководитель я строгий.

Требовательная и по-прежнему очень активная Вера Алексеевна Шорохова продолжает идти вместе с коллективом к новым творческим победам.

А их уже набралось немало. «Легенде» аплодировали на городских, областных сценах и даже в Москве. Хору вручены десятки дипломов победителей и лауреатов различных конкурсов.

Не за горами юбилей самой «Легенды»: в 2021 году хору исполнится 10 лет. Уже готовятся новые костюмы, тематические программы.

– Хочу, чтобы все ладилось, все получалось. Тогда и на сердце радостно. Кажется, что еще не один десяток лет продержусь. А значит, еще споем!