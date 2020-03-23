Форум молодежи АПЗ состоялся 14-15 марта 2020 года

Форум молодежи Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина прошёл 14-15 марта 2020 года. Он был организован первичной профсоюзной организацией и Советом трудовой молодежи (СТМ) предприятия, сообщает пресс-служба АПЗ.

На двухдневном форуме молодежные лидеры АПЗ черпали новые знания на семинаре, пробовали себя в социальном проектировании, тренировались в сплочении и командообразовании.

Насыщенным творчеством и идеями стал семинар на тему «Эффективный оратор». Начался он с командной сессии «Алгоритм формирования и развития команды» и продолжился разработкой социально значимых проектов.

Молодые приборостроители в смешанных группах рассматривали, какие существуют социальные проблемы на предприятии и в городе и что они сами могли бы сделать для их решения. Среди них благотворительность, творческое поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, участие в городском проекте «Дворовая среда» и другие. Как отметил председатель СТМ Артем Канашкин, один из проектов будет запущен в ближайшие месяцы.

Успех командного общения закрепили в спортивной эстафете, а потом и на дружеском ужине и дискотеке. Во второй день форума участники подвели итоги, дали оценку мероприятиям, выработали предложения по их совершенствованию. Всего в форуме приняли участие 45 человек.

– В программе форума заявлено много интересных тем. В их числе благотворительность, которая актуальна в разных сферах социальной жизни. Для меня как директора важны молодежные инициативы в области активации и модернизации бизнес-процессов предприятия. Изменения всегда принимаются сложно, но они необходимы: продукция нашего завода должна быть конкурентоспособной. У вас, молодых, свежий взгляд, и вы можете дать очень интересные предложения, - отметил генеральный директор АПЗ Андрей Капустин.

– Работу с молодежью мы ведем с 2002 года. «Пионером» в данном направлении стал Арзамасский приборостроительный завод, когда профсоюз предложил возродить СТМ на предприятии. За это время мы провели большую работу по консолидации молодежного движения нашей организации. В целом процент молодежного членства в профсоюзе высокий. Например, на АПЗ – 80%, значит профсоюз предприятия активно работает с молодежью, - подчеркнул председатель Нижегородской областной организации Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Анатолий Колесов.

– Одна из задач форума – сделать акцент на социально-общественной работе, в частности, тех направлениях, которые можно реализовать без вложений, на общественных началах. Предполагается также участие СТМ в городских проектах. Потенциал у молодых сотрудников АПЗ огромный, и мы должны максимально его использовать, - заявил председатель СТМ Артем Канашкин.

– Я первый раз приехал на заводской молодежный форум. Ребята говорили: «Будет интересно». Не обманули. Прекрасные люди, активные, сразу включились в работу. Формат удобный: можно получить новые эмоции и полезную информацию, а она никогда не бывает лишней, - поделился инженер-электроник цеха №37 Игорь Кузнецов.