2020-03-23T20:05:18+03:00
Общество

Юные борцы из Арзамаса выступят на Первенстве России

Четверо воспитанников тренеров Евгения и Вадима Рыжковых получили это право по итогам успешных выступлений на соревнованиях Первенства ПФО
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Юные борцы из Арзамаса выступят на Первенстве РоссииЮные борцы из Арзамаса выступят на Первенстве РоссииФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Борцы СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода выступят на Первенстве России. Это право получили четверо воспитанников тренеров Евгения и Вадима Рыжковых по итогам успешных выступлений на соревнованиях Первенства ПФО, сообщает пресс-служба АПЗ.

Сначала золото завоевал Радислав Рузанов. Он лидировал в весовой категории до 42 кг на Первенстве ПФО среди юношей до 18 лет (г.Тольятти, 25-27 февраля, 150 участников, 12 регионов).

От него победную эстафету приняли Антон Сотников и Никита Шенгуров. Ребята стали первыми на Первенстве ПФО среди юношей до 16 лет (город Ульяновск, 12-14 марта, 400 участников, 14 регионов) в категориях до 41 кг и до 44 кг соответственно.

Среди девушек в этом турнире отличилась Татьяна Сотникова, став второй в весовой категории до 46 кг.

Став золотыми и серебряными призерами первенств ПФО, эти ребята получили возможность выступить на Первенстве России.

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