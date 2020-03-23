Арзамасская ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие» подвела итоги 2019 года

На первом в этом году заседании Арзамасской ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие» (ААПП) были подведены итоги в разных сферах жизни города за 2019 год. Собрание прошло 17 марта и началось традиционно с приема в Ассоциацию новых членов. Ими стали Арзамасская воспитательная колония и Дом культуры «Ритм», сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

– Всегда приятно расширять состав Ассоциации, – отметил председатель ААПП, председатель Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Быть членом ААПП – это не только почетная миссия, но и почетная обязанность в нашей совместной работе.

Ситуация под контролем

Мэр города Александр Щелоков рассказал о том, какие меры принимаются для предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории Арзамаса. Так, школьники уже отправлены на досрочные каникулы, а студенты перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Закрыты учреждения дополнительного образования, спорта и культуры.

Новости о коронавирусе вызвали среди населения продуктовый ажиотаж. Но, как подчеркнул мэр, нехватки продуктов в Нижегородской области нет, цены находятся под строгим контролем антимонопольной службы.

Ситуация в целом по стране постоянно меняется. Всю подробную информацию о коронавирусе, текущую статистику можно получить на сайтах Минздрава и Роспотребнадзора в специальных разделах.

Тротуары – на ремонт

Александр Щелоков также проинформировал об основных направлениях работы в городском хозяйстве. Так, в этом году в Арзамасе будет отремонтировано 15 км тротуаров. Утверждено предоставление из областного бюджета субсидий на содержание и уборку города. Проанализировано состояние электросетевого комплекса Арзамаса.

На стадии завершения вопрос об исключении садоводства №8 из охранной зоны газопровода, что снимет с собственников участков претензии по сносу зданий.

Предстоит масштабная реконструкция улиц Карла Маркса, Гостиный ряд и Соборной площади.

АПЗ - в лидерах

Основные социально-экономические показатели за 2019 год озвучил директор департамента экономического развития администрации Арзамаса Алексей Смирнов.

47 млрд 535 млн 19 тыс. рублей – отгрузка товаров, работ и услуг по всем видам экономической деятельности (темп роста к 2018 году – 103,7%). По этому показателю Арзамас занимает 5 место по региону среди 52 муниципальных районов и городских округов.

40 млрд 680 млн 500 тыс. рублей – отгрузка товаров промышленными предприятиями города, это на 3,6% больше уровня 2018 года.

2 млн 590 тыс. рублей – отгрузка на одного работающего в целом по промышленным предприятиям, что на 6% больше, чем в 2018 году. В АО «АПЗ» этот показатель – 1 млн 979 тыс. рублей (темп роста 102,9%).

Доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки составила 25,1%. Основная часть – 99,5% – приходится на три предприятия: АО «АПЗ», ПАО «АНПП «Темп-Авиа» и ПАО «АМЗ». Арзамасский приборостроительный завод также входит в число предприятий, на которых уровень зарплаты выше, чем в среднем по промышленности.

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по Нижегородской области Любовь Гущина рассказала о налоговых поступлениях и структуре налогоплательщиков.

АО «АПЗ» обеспечило наибольший процент страховых взносов – 20,8%, а также наибольшие поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ – 23,5%, в том числе в городской бюджет – 12,1%.

О результатах проверок соблюдения законодательства о труде на предприятиях города за 2019 год доложил гл. инспектор труда (по охране труда) областной Госинспекции труда Николай Мартынов.

Главный инженер ОАО «Легмаш» Сергей Глебов поделился опытом внедрения на предприятии газопоршневой установки, что позволило значительно снизить затраты на электроэнергию.

Победа и небо

ААПП «Развитие» поддержала авторский проект депутата Госдумы РФ Дениса Москвина «Горьковчане. Приближая Победу». Его цель – реконструировать в фотографиях простые истории человеческого подвига, происходившие в нашем городе. Планируется, что Арзамас в этом проекте будет представлен в двух фотореконструкциях: железнодорожной станции «Арзамас-1», откуда на фронт уходили поезда, и арзамасских валенков, которые отправлялись солдатам.

Также члены Ассоциации помогут в организации и проведении в Арзамасе Кубка России по воздухоплавательному спорту. Это яркое и зрелищное событие запланировано на август.

В завершение исполнительный директор Ассоциации Михаил Тихонов доложил о финансовой деятельности ААПП за 2019 год. Отчет был принят единогласно.