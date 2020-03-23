2020-03-23T19:42:19+03:00
Общество

Новые гальванические ванны установлены в цехе №16 на АПЗ

14 ванн установили всего за один день
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новые гальванические ванны установлены в цехе №16 на АПЗНовые гальванические ванны установлены в цехе №16 на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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В АО «АПЗ» в цехе №16 на линии кадмирования установлены новые гальванические ванны. 14 ванн из коррозионностойкой стали, покрытой полипропиленом, были изготовлены специалистами участка по ремонту вспомогательного оборудования службы главного механика, сообщает пресс-служба предприятия.

Новые системы подачи сжатого воздуха, холодной и горячей воды, а также промышленную канализацию смонтировали специалисты ООО «ПрестижСервисГрупп».

– Замену оборудования провели за один день, так что производственный процесс не прерывался, – отметил начальник цеха №16 Сергей Кулешов.

Было:

- старые ванны выработали максимальный по требованиям промышленной безопасности ресурс – 20 лет;

- ванны были разных внутренних размеров и высоты, что не позволяло помещать в емкость сразу несколько сеток с изделиями или барабан для покрытия деталей.

Стало:

- все ванны одинакового типоразмера;

- расширился функционал линии, добавлены дополнительные ванны для удаления некачественного покрытия и промывки;

- установлены смесители для получения воды оптимальной температуры.

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