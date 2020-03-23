2020-03-23T19:30:15+03:00
Общество

АПЗ подвел итоги 2019 года по внедрению Бережливого производства

За это время достигнут серьезный экономический эффект
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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АПЗ подвел итоги 2019 года по внедрению Бережливого производстваАПЗ подвел итоги 2019 года по внедрению Бережливого производстваФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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2019 год выдался для Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина динамичным в области внедрения инструментов Бережливого производства: разработаны нормативные документы, достигнут серьезный экономический эффект. Итоги по основным направлениям БП в 2019 году – в цифрах и фактах.

Реализация проектов

25 проектов реализовывалось на АПЗ в 2019 году.

10 проектов завершено.

1,53 млн рублей – экономический эффект от завершенных мероприятий.

Среди лучших реализованных мероприятий – работа коллектива цеха №54: на складе готовых деталей внедрена автоматизированная система адресного хранения.

Внедрение 5С - эффективная организация рабочего пространства

Более 10 тонн изломанной оснастки, мусора и неиспользуемых предметов удалено с производственных участков на 1 этапе внедрения 5С.

11 подразделений предприятия, 1888 рабочих мест, 1537 сотрудников охвачены первой волной 5С.

Лучшим подразделением по внедрению 5С на рабочих местах по итогам декабрьского аудита (результат по чек-листу – 98%) стал цех №64 (начальник Михаил Яськов).

Заявки на улучшение - любой сотрудник может предложить свои идеи по усовершенствованию рабочего процесса

1064 заявки поданы, 924 реализованы.

5,96 млн рублей – экономический эффект по заявкам на улучшение.

В номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений административных процессов» 1 место у цеха №53 (авторы: начальник цеха Вадим Костин, начальник ПРБ Татьяна Макарова, изготовитель трафаретов, шкал и плат цеха №19 Наталья Чиркунова): «Разработка ПО на внесение изменений в MFG/Pro для оптимизации процесса диспетчирования наряд-заказа и формирования сменного наряд-заказа».

В номинации «Лучшая заявка на проведение улучшений производственных процессов» лучшей признана заявка цеха №37 (мастер участка Игорь Бухалкин, инженер-технолог 2 категории Наталья Родыгина): «Проектирование спецоборудования для более рационального использования камер тепла и холода при ЭТТ изделия».

ТРМ - система всеобщего обслуживания оборудования

2635 единиц оборудования охвачены стандартами ТРМ.

43,96 млн рублей составило снижение расходов, в том числе благодаря внедрению ТРМ.

Участие в проекте «Бережливая губерния»

115 человек обучены консультантами «Кайдзен Технолоджи Центра».

5 млн рублей получил АПЗ в качестве компенсации расходов на приобретение оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов.

Достижения АО «АПЗ»

I место в VI конкурсе проектов «Производительность труда: лучший опыт российских предприятий-2019» в номинации «Приборостроение».

III место в конкурсе проектов ИС АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» в области БП занял проект «Оптимизация процесса входного контроля и связанного с ним документооборота».

ОФИЦИАЛЬНО

Роман Ляпин, начальник отдела бизнес-анализа АО «АПЗ»:

– В 2019 году перед нами стояли две главные задачи в области развития БП: повысить вовлеченность персонала через реализацию проектов и увеличить экономический эффект от внедрения мероприятий. Обе эти задачи в той или иной мере достигнуты, и в целом год завершен с неплохими показателями. Есть подвижки в понимании и необходимости БП, его полезности.

Тем не менее хотелось бы, чтобы больше сотрудников осознало, что БП реально улучшает и упрощает процессы. 5С и другие инструменты совершенствования производственной системы не увеличат в разы выручку, не привлекут новых заказчиков, но избавят от ненужных, не приносящих ценности потерь времени и ресурсов.

В ближайшее время нас ждет дальнейшее развертывание работ по 5С: ведется серьезная работа в централизованной складской службе, готовятся новые масштабные мероприятия. Надеюсь, что 2020 й будет годом больших совместных проектов всего коллектива Арзамасского приборостроительного завода.

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