2020-03-23T17:37:42+03:00
Экономика

«Ростех» призвал учитывать опыт ОПК при реформировании законодательства о банкротстве

Госкорпорация совместно с РЭУ имени Плеханова и НСПАУ подготовила экспертные предложения по совершенствованию законодательства
Василий КРОТОВ
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«Ростех» призвал учитывать опыт ОПК при реформировании законодательства о банкротстве.«Ростех» призвал учитывать опыт ОПК при реформировании законодательства о банкротстве.
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«Ростех» совместно с Российским экономическим университетом имени Плеханова и Национальным союзом профессионалов антикризисного управления подготовили экспертные предложения по совершенствованию законодательства в сфере банкротства в отношении предприятий стратегического назначения и оборонно-промышленного комплекса. В их составлении приняли участие свыше 300 представителей научного сообщества, промышленности, банковского сектора, предпринимателей и компаний, специализирующихся на реструктуризации.

Все разработанные экспертные предложения в настоящее время уже представлены членам правительственной комиссии России по обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этим предложениям количество реабилитационных процедур уже к 2025 году удастся увеличить в 7-10 раз и повысить процент возврата заемных средств кредиторам в 2 раза. Это поможет стабилизировать финансовое положение предприятий ОПК и предотвратить «цепные» банкротства в смежных отраслях.

Эти предложения, прежде всего, касаются увеличение количества реабилитационных процедур в отношении предприятий промышленного комплекса, и закрепления на законодательном уровне статуса специализированных антикризисных компаний. Их задача - разработка и реализация плана мероприятий по выводу предприятий из предбанкротной ситуации, обязательных требований к таким компаниям.

- Ростех занимается финансовым оздоровлением и реструктуризацией активов фактически с момента его создания в 2007-м году, когда треть из переданных корпорации активов находилась в предбанкротном состоянии, - признался заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров. - За прошедшие годы проделана колоссальная работа, в результате которой корпорация выработала различные подходы к финансовому оздоровлению: от адресных и точечных мероприятий до комплексной реструктуризации бизнес-процессов, в том числе с использованием процедур банкротства. За это время было разработано и реализовано более 80 программ финансового оздоровления организаций оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы работаем над оздоровлением крупных проблемных холдингов таких как Уралвагонзавод, ОАК, Концерн «Тракторные заводы». За прошедшие 12 лет мы накопили значительный опыт и надеемся, что наша экспертиза в области финансового оздоровления будет полезна для всего оборонно-промышленный комплекса.

Чтобы выработать новые подходы к финансовому оздоровлению ОПК и реструктуризации предприятий Ростех вместе с Национальным союзом профессионалов антикризисного управления и РЭУ им Г.В. Плеханова провел серию стратегических сессий по вопросам финансового оздоровления и банкротства предприятий оборонно-промышленного комплекса.

- Прежде всего, специалисты отметили значительное сокращение реабилитационных процедур в течение последних пяти лет, - говорится в сообщении. - Ежегодно инициируется свыше 10 тысяч дел о банкротстве юридических лиц, при этом доля реабилитационных процедур не превышает 1%. Это противоречит интересам промышленности, при реструктуризации которой на первый план выходит сохранение компетенций и квалифицированных специалистов, выполнение гособоронзаказа.

КОНКРЕТНО

Что предложили эксперты?

• Разграничить понятия реабилитационных процедур «финансового оздоровления», «внешнего управления», «реструктуризация активов», их цели и функции. Поскольку резкое сокращение видов реабилитационных процедур до одной – «реструктуризации долгов» – несёт заметные риски и сокращает возможности адресного их применения в отношении конкретного предприятия.

• Увеличить срок реабилитационных процедур до 4 и более лет. Данный срок необходим для финансового оздоровления промышленных предприятий с длительным циклом производства и невысокой рентабельностью производства.

• Ввести в законодательство положения об антикризисных компаниях для промышленного сектора, задача которых осуществлять реструктуризацию и развитие проблемных активов. Законодательное закрепление статуса, роли и функций таких компаний будет способствовать развитию реабилитационной направленности института банкротства в России, предотвращению «цепных реакций» банкротства в смежных отраслях экономики, повышению количества работающих предприятий в стране.

• Ввести преимущественное применение реабилитационных процедур для предприятий ОПК. Их проведение должно происходить с привлечением антикризисной компании, которая координирует с Правительственной комиссией программы действий, информируют о мерах по финансовому оздоровлению и их итогах. Вознаграждением для таких компаний могут стать государственные преференции, такие как государственные гарантии по кредитам, привлекаемым на финансовое оздоровление; налоговые льготы на средне- или долгосрочную перспективу и иное.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей Беляев, президент Национального союза профессионалов антикризисного управления, первый руководитель Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротству):

- Очень своевременной была постановка вопроса о введении в законодательство понятия об «антикризисных компаниях» и их легализации. В настоящий момент их рыночную нишу занимают полукриминальные «проектные офисы» и «юридические сервисы», которые используют законодательные пробелы с целью уклонения от уплаты задолженности, корпоративных захватов, недобросовестной конкуренции. Очень важно и то, что обсуждение ведется совместно с Национальным союзом профессионалов антикризисного управлениях.

СПРАВКА

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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