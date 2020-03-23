2020-03-23T16:17:07+03:00
Общество

«Уймите малолетних вандалов»: Нижегородские подростки атакуют брошенные машины

Нижегородцы обсуждают в социальных сетях странный отдых школьников
Василий КРОТОВ
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Нижегородские подростки атакуют брошенные машины. ФОТО: Регион-52Нижегородские подростки атакуют брошенные машины. ФОТО: Регион-52
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Сейчас все нижегородские школьники на каникулах, однако во время отдыха дети умеют напомнить о себе. Причем делают это весьма громко – за последние дни на камеры очевидцев попало сразу несколько нападений школьников на брошенные автомобили.

- Выглянула в окно, а там дети скачут ногами по соседской машине! Была в ужасе просто, - написала нижегородка в группе «Нижний Новгород. Без цензуры» еще 20 марта. Уймите своих малолетних вандалов, чтобы попа помнила несколько лет! Видео передано владельцу машины.

На кадрах видно, как проходящие мимо автомобиля школьники запрыгивают на капот и прыгают по нему. Это необычное видео вызвало неоднозначную реакцию у горожан.

На кадрах видно, как проходящие мимо автомобиля школьники запрыгивают на капот и прыгают по нему. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры.

На кадрах видно, как проходящие мимо автомобиля школьники запрыгивают на капот и прыгают по нему. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры.

В то время, как одни пользователи возмутились увиденным, другие – встали на защиту детей.

- Данный, с позволения сказать, автомобиль (древний форд) - стоит уже 3-4 года разобранный и брошенный без номеров и боковых стекол, ржавый, - поделился наблюдениями Артур Шекснин.

- Там на этой машине стекол нет, - согласился Константин Лещев. – Хозяину, видимо, в лом на чермет её оттолкать через дорогу. Пусть хоть прыгают дети. Может, механиками станут.

- Вы утверждаете, что если вдруг человек увидел старую тачку, то можно на нее залезть и попрыгать? – удивилась Анна Решетова.

- Зато все детки должны дома сидеть т.к. на КАРАНТИНЕ! Родители, где ваш разум? Почему ваши детки на улице? – возмутилась Валентина Яруничева.

И только нижегородцы стали забывать о злополучном поступке подростков, как школьники снова дали о себе знать. На этот раз уже другие и в другой части города.

- Вот что случается, когда силы много, а ума — не очень. Верхнепечерская, 7, - в минувшие выходные поделился снимком нижегородец в группе «Регион-52». - Стояла себе машина спокойно, так какие-то подростки ее пришли и перевернули. Выместили негатив, как говорится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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