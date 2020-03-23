2020-03-23T16:17:07+03:00
Общество

«Комсомолка» запускает конкурс «Детская улыбка» в Нижнем Новгороде

Голосование продлится с 25 марта по 10 апреля
Юлия ИСАЕВА
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«Комсомолка» запускает конкурс «Детская улыбка» в Нижнем Новгороде«Комсомолка» запускает конкурс «Детская улыбка» в Нижнем НовгородеФото: Алексей БУЛАТОВ
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1 апреля в России отмечается День смеха. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Детская улыбка». В течение двух недель на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого 5 девочек и 5 мальчиков, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки.

Для участия нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией вашего улыбающегося ребенка на почту kpnn@phkp.ru. Обязательно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 25 марта и заканчивается 10 апреля в 17:00. 10 победителей будут приглашены на награждение и получат подарки.

ВАЖНО! В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от года до 14 лет.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся детей можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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