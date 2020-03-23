2020-03-23T11:31:59+03:00
Происшествия

«На этом перекрестке постоянно бьются»: Серьезная авария произошла в центре Нижнего Новгорода

В выходные на оживленном перекрестке столкнулись две иномарки [фото]
Василий КРОТОВ
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Серьезная авария произошла в центре Нижнего Новгорода. ФОТО: Регион-52.Серьезная авария произошла в центре Нижнего Новгорода. ФОТО: Регион-52.
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В минувшие выходные серьезная авария произошла на оживленном перекрестке в центре Нижнего Новгорода. 21 марта на пересечении улицы Октябрьской и улицы Ошарской столкнулись две иномарки.

- Авария на перекрёстке Ошарской и Октябрьской — две легковушки, довольно жестко, - поделились снимками очевидцы в группе «Регион-52».

Этот перекресток успел снискать дурную славу среди нижегородцев. ФОТО: Регион-52.

Этот перекресток успел снискать дурную славу среди нижегородцев. ФОТО: Регион-52.

К счастью, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. Хотя, надо признать, этот перекресток успел снискать дурную славу среди нижегородцев.

- На этом перекрёстке постоянно бьются, - поделился наблюдениями Олег Шанц. - Одни на знаки не смотрят, у других гонора много, что они по главной. В результате стоят все.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Регион-52.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. ФОТО: Регион-52.

- Неприятненький перекрёсток, особенно со стороны Октябрьской, если ехать, - согласилась Елизавета Коваленко. - Вся Ошарская запаркована, ничего не видно, так можно жирафом стать, чтобы посмотреть, едет кто или нет.

- Обычный перекрёсток, если смотреть на знаки. Но биться так и будут дальше, если не поставить светофор, или как-то с помощью дополнительных знаков обращать внимание, - предложил свое решение проблемы Александр Макаров.

По словам водителей, на этом месте необходим светофор. ФОТО: Регион-52.

По словам водителей, на этом месте необходим светофор. ФОТО: Регион-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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