Удаленная работа на дому: как организовать рабочее пространство в новых условиях

Сегодня многие компании переводят на удаленную работу своих сотрудников, приостанавливают деятельность в общественных местах, а сотрудники в свою очередь организовывают рабочие места на дому.

Обустройство рабочего места по новому адресу

Сегодня приходится соблюдать меры предосторожности, и многим необходимо перенести рабочее место из офиса на дом.

Для этого может потребоваться:

- масштабная перестановка мебели;

- перемещение из офиса архива документов;

- доставка персонального компьютера, так как именно с его помощью возможно осуществлять полноценную работу.

В итоге некоторые вещи дома начнут «мешаться». Решить задачи оптимизации пространства можно, обратившись в компанию «Деликатный переезд».

Прежде всего нужно понять – какие вещи требуют перевозки или сдачи на хранение, после этого - бережно их упаковать. С этой задачей легко справятся специалисты мувинговой компании:

- привезут короба и стретч-пленку;

- аккуратно упакуют вещи;

- соберут/разберут мебель;

- перевезут на новый адрес или склад ответственного хранения;

- расставят вещи на новом адресе.

Работы организованы таким образом, что клиент минимально участвует в процессе переезда. Вам достаточно только позвонить или написать и озвучить свои пожеланию - обо всех остальных деталях заботятся специалисты компании, чтобы переезд для Вас прошел максимально комфортно и приятно.

Все сотрудники соблюдают принятые в нынешних условиях меры безопасности по социальному дистанцированию, работы выполняются в удобное вам время.

Хранение мебели и оборудования

Если ваш бизнес столкнулся с временной приостановкой работы в связи с текущей ситуацией, нужно быстро и аккуратно упаковать ваше оборудование и имущество и перевезти в надежное место.

Склад ответственного хранения станет отличным временным пристанищем для ваших вещей, при этом недорогим. Заключая договор хранения с компанией «Деликатный переезд», вы не арендуете склад, а лишь оплачиваете за фактический объем из расчета 16 руб за куб.метр.

Пользоваться услугами ответственного хранения выгодно как представителям бизнеса, так и физическим лицам. И первые, и вторые могут отказаться от поиска и аренды складских площадей, организации необходимых условий (температура, влажность, доступ свежего воздуха) в помещении. К складскому боксу можно подъехать на любом транспорте, в том числе грузовом. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.