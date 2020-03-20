2020-03-20T19:45:45+03:00
Общество

«КМ Анкудиновский парк» предлагает ипотеку с уникальной ставкой 2,7% годовых

Застройщик стал одним из первых участвовать в этой программе
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено застройщикомФото предоставлено застройщиком
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«КМ Анкудиновский парк» совместно с банком-партнером «Россельхозбанк» предлагает ипотеку с уникальной ставкой - 2,7% годовых.

Как воспользоваться предложением?

Обратитесь в центральный офис продаж группы компаний Каркас Монолит, выберите квартиру мечты и подайте заявку на одобрение ипотеки. Дождитесь кредитного решения и подпишите кредитный договор.

- ипотечная ставка 2,7%;

- выгодные цены на квартиры с готовой отделкой от группы компаний Каркас Монолит.

Успейте до повышения цен, запланированного на 1 апреля 2020 года.

Ждем вас по адресу: улица Родионова, дом 192, корпус 3.

Звоните: 8(831)4-222-555

Базовые параметры:

Объект недвижимости с земельным участком на сельской территории, по договору купли продажи или строящегося по договору участия в долевом строительстве. Земельный участок на сельской территории, и строительство на нем жилого дома. Строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке на сельской территории. Первоначальный взнос от 10%. Срок 1 - 300 месяцев.

Сумма кредита 100 000 - 5 000 000 .

- до 3 000 000 . для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях субъектов РФ, за исключением Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа;

- до 5 000 000 . для объектов недвижимости, расположенных на сельских территориях Ленинградской области и субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Залог объект приобретаемой недвижимости. Не более 3-х созаемщиков, в том числе не состоящие в родственной связи с Заемщиком. Супруг(а) Заемщика в обязательном порядке привлекается в качестве Созаемщика по кредиту2. Рассмотрение заявки до 5 рабочих дней. Обязательное страхование имущества, принимаемого Банком в залог на весь срок кредита.Добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика / Созаемщиков на весь срок кредита. Подробности по ссылке.

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