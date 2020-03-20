Пристрой детского садика №469 скоро откроет двери для воспитанников Нижегородского района

Пристрой к детскому садику №469 в Нижнем Новгороде скоро откроет двери для воспитанников. Готовность здания для ясельных групп достигла 97%, сообщает пресс-служба администрации города.

Пристрой рассчитан на 60 малышей от года до трех лет. Комфортно чувствовать себя там смогут четыре группы. На следующей неделе ожидается поставка детской мебели.

Пристрой детского садика №469 скоро откроет двери для воспитанников. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода

В распоряжении самых маленьких воспитанников будет специальная комната, где мамы смогут кормить детей в возрасте от года до двух лет. В здании предусмотрен медицинский кабинет и пищеблок, оборудованные всем необходимым.

Медицинский кабинет и пищеблок, оборудованы всем необходимым. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода

По словам заведующей детским садиком Ольги Казаковой, родители очень ждут открытия ясель и уже приносят путевки.

Утверждено также штатное расписание, коллектив работников сформировался на 85%. К работе готовы восемь педагогических работников и младший обслуживающий персонал.

Ввести ясли в эксплуатацию подрядчик готов уже на следующей неделе. Осталось избавиться от лишнего строительного мусора и краски.

Что касается благоустройства, асфальтирования территории и установки малых архитектурных форм, то эту работу планируют сделать, как только установится благоприятная погода – в апреле.

В здании есть пищеблок. ФОТО: администрация Нижнего Новгорода

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, который проинспектировал пристрой, в этом году свои двери для детей откроют несколько новых детских садов.

- Сейчас завершены два больших детских садика – в «Седьмом небе» и на Бурнаковке – 320 и 300 мест соответственно. Это два самых больших объекта. Ввод в эксплуатацию уже подписан, заканчивается благоустройство территории, идет подготовка к лицензированию. Готовятся принять детей еще пять ясельных пристроев к городским детским садам, - сообщил Владимир Панов.

Напомним, побывав недавно с проверкой в пристрое к детскому саду №364, Владимир Панов сообщил, что в этом году намечается строительство не меньшего количества социальных объектов, чем в прошлом. Подготовка к проведению этих работ уже ведется.

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