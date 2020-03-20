2020-03-20T17:25:24+03:00
Общество

Нижегородцев удивили туристические указатели на китайском языке

Горожане только сейчас присмотрелись к табличкам двухлетней давности [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородцев напугали туристические указатели на китайском языке. ФОТО: Типичный Нижний.Нижегородцев напугали туристические указатели на китайском языке. ФОТО: Типичный Нижний.
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Повсеместное усиление санитарных норм и новости о пандемии заставили нижегородцев внимательнее осмотреться вокруг. Как оказалось, некоторые горожане только сейчас увидели в Нижнем Новгороде туристические указатели…на китайском языке.

- К нашествию китайцев готов! В Петербурге и Екатеринбурге давно выпускаются газеты на китайском языке, - поделился снимками Сергей Гостев в группе «Типичный Нижний Новгород». - Чем Нижний Новгород хуже? В нашем городе начали с перевода указателей.

Однако, вопреки ожиданиям автора поста, появление этих указателей вовсе не означает массового приезда китайских туристов.

Сами указатели в Нижнем Новгороде были установлены еще два года назад. ФОТО: Типичный Нижний

Сами указатели в Нижнем Новгороде были установлены еще два года назад. ФОТО: Типичный Нижний

- Эти информационные указатели были установлены еще в 2017 и 2018 году в рамках подготовки к проведению матчей Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде, - рассказали в департаменте предпринимательства туризма городской администрации. - Система городской туристской навигации в центральной части города установлена на четырех пешеходных маршрутах, которыми охвачены около 100 объектов культуры и туризма. Среди них памятники, музеи, театры и парки. В нижней части города они установлены на двух маршрутах. Навигация переведена на английский и китайский языки. Дальнейших дополнений этой системы не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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