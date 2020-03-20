Арзамасские саблистки заняли все призовые места на соревнованиях в честь Международного женского дня

Саблистки СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по фехтованию, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Более 50 спортсменок 2007 года рождения и моложе приняли участие в турнире, который прошел в Нижнем Новгороде.

Воспитанницы мастера спорта России тренера высшей категории Вадима Карпычева и тренера Александра Васяева завоевали весь комплект наград. 1 место у Софии Илюшиной, 2-е – у Вероники Токаревой, 3-е – у Виталии Паркаевой и Варвары Лукьяновой.