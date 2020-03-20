Арзамасские саблистки заняли все призовые места на соревнованиях в честь Международного женского дня
В турнире приняли участие более 50 спортсменок в возрасте до 13 лет
Арзамасские саблистки заняли все призовые места на соревнованиях в честь Международного женского дняФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Саблистки СК «Знамя» Арзамасского приборостроительного завода заняли весь пьедестал почета на соревнованиях по фехтованию, посвященных Международному женскому дню. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.
Более 50 спортсменок 2007 года рождения и моложе приняли участие в турнире, который прошел в Нижнем Новгороде.
Воспитанницы мастера спорта России тренера высшей категории Вадима Карпычева и тренера Александра Васяева завоевали весь комплект наград. 1 место у Софии Илюшиной, 2-е – у Вероники Токаревой, 3-е – у Виталии Паркаевой и Варвары Лукьяновой.