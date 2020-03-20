2020-03-20T12:27:42+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ объявил старт XIV конкурса социальных и культурных проектов в Нижегородской области

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ЛУКОЙЛФото: ЛУКОЙЛ
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20 марта 2020 года в Нижегородской области объявлен старт XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской области.

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

Грантовая поддержка будет оказана проектам-победителям некоммерческого сектора Нижегородского региона, а также государственным, муниципальным бюджетным организациям и органам местного самоуправления. За 13 лет существования Конкурса социальных и культурных проектов было реализовано множество ярких и интересных идей, направленных на развитие спорта, детского творчества, культуры, популяризацию здорового образа жизни, образования в области экологической ответственности.

В этом году помимо традиционных номинаций "Духовность и культура", "Экология", "Спорт" учреждена номинация "Великий подвиг", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заявки от некоммерческих организаций и муниципальных образований принимаются в виде почтовых отправлений по адресу: 607650, Нижегородская область, район Кстовский, город Кстово, шоссе Центральное (Промышленный район), дом 9 в срок до 15 мая 2020 года включительно.

Положение, а также условия и иная информация о проведении Конкурса размещаются на официальной странице ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сайта (Раздел «Ответственность»): http://nnos.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation

Оргкоординатор Конкурса в Нижегородском регионе - Центр общественных связей ООО«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (телефон: (83145) 5- 50-58, электронная почта pr-nnos@lukoil.com.)

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