2020-03-20T12:17:08+03:00
Общество

«Ее нет уже два дня»: На Бору пропала 84-летняя бабушка, потерявшая память

Волонтеры просят помощи нижегородцев в поисках Раисы Даниловны Копейкиной
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На Бору пропала 84-летняя бабушка, потерявшая память.На Бору пропала 84-летняя бабушка, потерявшая память.Фото: Поисковый отряд "Волонтер"
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В Нижегородской области уже второй день продолжаются поиски 84-летней Раисы Даниловны Копейкиной. Старушка ушла из дома еще два дня назад. И с тех пор от не ни слуху, ни духу.

- Раиса Даниловна ушла из своего дома на улице Лесной в городе Бор еще 18 или 19 марта. Ее нет уже два дня, - сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – И с тех пор так и не вернулась.

Ситуацию осложняет то, что бабушка страдает потерей памяти. В день исчезновения она была одета в черное болоньевое пальто, синий платок, черные штаны и сапоги «прощай, молодость».

- Ростом Раиса Даниловна 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие седые, глаза карие, - описывают волонтеры пропавшую бабушку. – Срочно нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении Раисы Даниловны Копейкиной, просят позвонить по телефону 102 или 8(831)291-51-51.

Сами волонтеры поисково-спасательного отряда сегодня организовали поиски пропавшей старушки на близлежащих улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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