Итоги работы профсоюза за 2019 года подвели на АПЗ

В Арзамасе подвели итоги работы первичной профсоюзной организации АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Так, в частности, к 85-летию Профавиа на АПЗ были проведены следующие мероприятия:

- отраслевой конкурс профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке;

- спартакиада среди подразделений;

- фотоконкурсы «Как прекрасен этот мир», «Краса и очарование профсоюзной организации»;

- конкурс детского рисунка «Многоликий Арзамас»;

- областная интеллектуальная игра «IQ АПЗ-2019»;

- зимний и летний спортивные праздники;

- турниры по пейнтболу и мини-футболу и т.д.

В 2019 году было вручено 108 наград, в том числе 9 нагрудных знаков «50 лет в Профсоюзе», 15 почетных грамот «За активную работу в Профсоюзе» и 15 – «За активную работу в цеховой организации», 16 почетных грамот обкома профсоюза (в том числе с денежными вознаграждениями).

Работа с профсоюзными лидерами

Внедрены журналы для предцехкомов, чтобы наглядно показать работу профлидеров как в коллективе, так и с каждым работником.

12 молодежных профлидеров прошли обучение в Учебно-методическом центре Нижегородского облсовпрофа.

Юридическая помощь

Проведено 10 встреч приборостроителей с юристом. Оказана бесплатная юридическая помощь 57 членам профсоюза.

Дисконтная программа

Приборостроители и сотрудники дочерних организаций АПЗ получили 6314 дисконтных карт, благодаря которым можно получить скидки в 129 организациях-партнерах.

Наглядность

В подразделениях завода заменено 30 информационных стендов «Профсоюзная жизнь».

Работа в соцсетях

В группах первичной профсоюзной организации предприятия зарегистрировано:

ВКонтакте - 2050 человек;

в Одноклассниках – 350;

в Инстаграмме – 570;

в Фейсбуке – 130.

Количество подписчиков постоянно растет.