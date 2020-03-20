Итоги работы профсоюза за 2019 года подвели на АПЗ
В Арзамасе подвели итоги работы первичной профсоюзной организации АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина» за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Так, в частности, к 85-летию Профавиа на АПЗ были проведены следующие мероприятия:
- отраслевой конкурс профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке;
- спартакиада среди подразделений;
- фотоконкурсы «Как прекрасен этот мир», «Краса и очарование профсоюзной организации»;
- конкурс детского рисунка «Многоликий Арзамас»;
- областная интеллектуальная игра «IQ АПЗ-2019»;
- зимний и летний спортивные праздники;
- турниры по пейнтболу и мини-футболу и т.д.
В 2019 году было вручено 108 наград, в том числе 9 нагрудных знаков «50 лет в Профсоюзе», 15 почетных грамот «За активную работу в Профсоюзе» и 15 – «За активную работу в цеховой организации», 16 почетных грамот обкома профсоюза (в том числе с денежными вознаграждениями).
Работа с профсоюзными лидерами
Внедрены журналы для предцехкомов, чтобы наглядно показать работу профлидеров как в коллективе, так и с каждым работником.
12 молодежных профлидеров прошли обучение в Учебно-методическом центре Нижегородского облсовпрофа.
Юридическая помощь
Проведено 10 встреч приборостроителей с юристом. Оказана бесплатная юридическая помощь 57 членам профсоюза.
Дисконтная программа
Приборостроители и сотрудники дочерних организаций АПЗ получили 6314 дисконтных карт, благодаря которым можно получить скидки в 129 организациях-партнерах.
Наглядность
В подразделениях завода заменено 30 информационных стендов «Профсоюзная жизнь».
Работа в соцсетях
В группах первичной профсоюзной организации предприятия зарегистрировано:
ВКонтакте - 2050 человек;
в Одноклассниках – 350;
в Инстаграмме – 570;
в Фейсбуке – 130.
Количество подписчиков постоянно растет.